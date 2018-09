Nicola Mining erbohrt 74 Meter mit 1,05% Kupfer

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM; FRA: HLI) wirbt aktuell auf Google Adwords mit dem Slogan: “Nicola Mining could become Canada’s most exciting mining story”. Das klingt sehr selbstbewusst, ist aber, wenn man näher hinschaut, alles andere als aus der Luft gegriffen. Spätestens mit der heutigen Meldung ist offenkundig, dass sehr gute Gründe für diese Behauptung sprechen.

Der Fußabdruck des historischen Craigmont Kupferprojekts von Nicola Mining nahe Merritt in British Columbia wächst – und zwar in unmittelbarer Nähe der früheren Tagebaugrube. In einer Ringstruktur (Halo), nur rund 100 Meter vom historischen Abbau entfernt, hat das Unternehmen bei jüngsten Bohrungen Kupfergehalte von 1,05 Prozent auf einer Länge von 73 Metern entdeckt, darunter 31 Meter mit 2,1 Prozent Kupfer. Nicola besitzt an dieser Stelle die Abbaurechte. Weitere Bohrungen in der gleichen Zone sind im Gange. Die Veröffentlichung von Ergebnissen wird in Kürze erwartet.

Die historische Craigmont- Mine wurde zwischen 1962 und 1982 betrieben und galt seinerzeit als eine der höchstgradigen Kupferprojekte Amerikas. Im Tagebau wurden durchschnittlich Gehalte von mehr als 2 Prozent Kupfer abgebaut. Wegen des Verfalls der Kupferpreise in den 80er Jahren wurde die Produktion eingestellt. Die damaligen Eigentümer haben Craigmont nie systematisch exploriert, weder regional noch nahe der Grube.

Fünf Schlüsselzonen für die Exploration

Genau dieses Versäumnis könnte sich jetzt als die große Chance von Nicola herausstellen. Das Unternehmen will sich bei der Exploration auf fünf Schlüsselzonen konzentrieren. Dazu zählen: 1. die historische Abfallhalde, die 80-90 Millionen Tonnen Material enthält, 2. das Porphyrziel „East Promontory“, 3. Craigmont Central, wo die aktuellen Bohrungen stattfinden, 4. Craigmont-West, wo bereits im Frühjahr dieses Jahres bei einer Bohrung 101 Meter mit 1,33% Cu gefunden wurden und 5. „North Promontory“, ein prospektiver Aufschluss, der noch nie zuvor durch Bohrungen getestet worden ist.

Die fünf Ziele sind wie die Teile eines großen Puzzles. Die Summe der Ergebnisse könnte das Bild des Craigmont-Projekts völlig neu definieren. Immerhin liegt Craigmont nur einen Steinwurf von Teck Resources‘ (TSX: Teck) Highland Valley Mine entfernt. Highland Valley ist der größte Kupferabbau in British Columbia.

In Zukunft wird es darum gehen, die einzelnen Puzzlestücke zu definieren und zusammenzusetzen. Ein wichtiges Stück ist die westliche Erweiterung des Pit Halo auf Craigmont Central. Dieses Vorkommen ist bereits gut dokumentiert und es gibt dazu einen technischen Bericht des Unternehmens vom 8. Mai 2013 (siehe Sedar.com). Dieser so genannte Bristow-Bericht dokumentiert einen mineralisierten Halo von ca. 50,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von + 0,4% Cu, der im Jahr 1985 aufgrund von Kupferpreisen von 0,60 USD in situ belassen wurde.

Derzeit läuft ein Diamantbohrprogramm in einem zuvor nicht gebohrten Gebiet, 100 Meter nördlich des Tagebaus der historischen Craigmont-Grube. Die Auswertungen sind noch nicht abgeschlossen. Außerdem wird ein Bohrloch westlich von CC-18-02 gebohrt (CC-18-04). Die Bohrungen sind von strategischer Bedeutung, denn sie könnten im Erfolgsfall den mineralisierten Hof rund um die historische Craigmont-Grube weiter erheblich vergrößern.

Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die im Fall der Fälle so schnell von Exploration auf Produktion umschalten könnten wie Nicola Mining. Das Upside bei Nicola ist real (davon haben wir uns im Januar dieses Jahres bei einem Site Visit überzeugt). Wenn es gelingt, die Ressource zu steigern, dürfte das mit Sicherheit auch größere Unternehmen reizen – vielleicht ja sogar den Nachbarn. Wo findet man schon ein Kupferprojekt, das die komplette Tailings Infrastruktur und alle Produktionslizenzen besitzt und das bei Bedarf schnell gestartet werden könnte? Nicola gehört auf die Watchlist, auch deshalb, weil das Unternehmen jederzeit mit Cash Flow aus seiner existierenden Verarbeitungsanlage überraschen könnte.



