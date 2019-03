Nickelverwendung in China steigt rasant - Nickelpreis legt deutlich zu

Die Experten von Adamas Intelligence gehen davon aus, dass die chinesischen Elektromobilhersteller im Januar 253% mehr Nickel in ihren Batterien verwendeten als im gleichen Zeitraum 2018.

Die Research-Firma, die Registrierungen von Elektromobilen und die chemische Zusammensetzung von Batterien in 80 Ländern verfolgt, führt diesen drastischen Anstieg darauf zurück, dass statt Lithium-Ionen-Phosphat – (LFP) mittlerweile verstärkt Nickel-Kobalt-Mangan-Kathoden (NCM) eingesetzt werden.

Die erste Generation von NCM-Batterien enthielt rund ein Drittel Kobalt bei einer chemischen Zusammensetzung von 111 – 1 Teil Nickel, 1 Teil Kobalt und 1 teil Mangan –, doch NCM-Batterien mit einem höheren Nickelanteil (Zusammensetzungen von 622 und 523) sind mittlerweile in China Standard geworden, so Adamas.

Den Experten zufolge ist China mittlerweile der größte Markt für Nickel zur Verwendung in Passagierelektromobilbatterien – vor Japan und den USA, den zwei größten Märkten im Januar vergangenen Jahres. In Deutschland stieg die Verwendung von Nickel in Automobilbatterien im Jahresvergleich um 88% und in den USA um 54%.

Wie es aussieht zeigt zudem das Wachstum des chinesischen Marktes für Elektromobile keine Anzeichen nachzulassen, im Gegenteil. Laut Adamas war zwar Januar ein saisonal bedingt langsamerer Monat, dennoch erreichte die im Bereich Passagierelektromobile verbaute Batteriekapazität den Experten zufolge 3,27 GWh. Das ist ein Anstieg von 439% im Vergleich zum Niveau von 2018. Hinzu kam, dass das durchschnittliche, im Januar 2019 in China registrierte Elektromobil fast die doppelte Masse an Batteriemetallen / Materialien enthielt als im Vorjahr!

Auch der Nickelpreis ist dieses Jahr bereits deutlich gestiegen und spiegelt damit diese Entwicklung wider. 2019 steht bei Nickel mittlerweile ein Preisplus von rund 20% zu Buche; auch weil die Bestände in den Lagerhäusern der London Metal Exchange auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren gefallen sind.

Das sind natürlich gute Nachrichten für Nickelproduzenten und solche, die es werden möchten / könnten. Dazu zählen unter den von GOLDINVEST.de beobachteten Unternehmen zum Beispiel die kanadische Group Ten Metals (WKN A2AN4B / TSX-V PGE) mit ihrem polymetallischen Stillwater West-Projekt, das neben Nickel auch das derzeit extrem „heiße“ Edelmetall Palladium enthält, und der in Indonesien aktive Nickel- und Kobaltexplorer Pacific Rim Cobalt (WKN A2JSSL / CSE:BOLT).

