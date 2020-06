Nickelpreis steigt und steigt . . .! Dieses Unternehmen kann maximal vom Nickel-Kobalt-Palladium-Defizit profitieren! Sofort ins Depot!

Der Nickel-Engpass kommt - Preise ziehen kräftig an - diese Aktie profitiert maximal!

Pünktlich zum wieder Hochfahren der Weltwirtschaft sehen Marktbeobachter schon einen Nickel-Engpass voraus. Das wäre die Erklärung für den zuletzt stark gestiegenen Nickelpreis. Denn dieser legte in den vergangenen rund acht Wochen bereits um rund 15 % zu.

Allerdings besteht bis zum Erreichen des Niveaus von vor der Finanzkrise 2008 noch sehr viel Luft nach oben, denn der Nickelpreis notierte damals fast viermal so hoch wie heute. Historisch gesehen kam bisher alle 15 bis 20 Jahre ein wahnsinnig starker Nickel-Bullenmarkt. Ein solcher Bullenmarkt würde in das derzeitige Wirtschaftskonzept hervorragend hineinpassen. Wer ein solches Szenario mitspielen möchte, setzt auf aussichtsreiche Nickelunternehmen oder noch besser ein Unternehmen, das weltweit eines der größten Nickel-Kobalt-Palladium-Projekte besitzt: Canada Nickel Company (ISIN: CA13515Q1037 / WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC).

Canada Nickel verfügt nicht nur über ein vielfältiges Spitzenprojekt im kanadischen Ontario, sondern wird auch von nachweislichen Nickelexperten geführt! Wie viel Potenzial die Liegenschaft besitzt, zeigen die immer wieder hervorragenden Bohrergebnisse des unternehmenseigenen ‚Crawford‘-Projekts. Erst vor Kurzem stieß das Unternehmen sogar auf größere Mengen PGM-Metalle.

Trotz seines noch frühen Stadiums hat das Unternehmen in nur wenigen Monaten schon die zwölftgrößte Nickelressource entdeckt, mit noch extrem viel Potenzial, da bisher nur ein Bruchteil der Liegenschaft angefangen wurde zu erforschen.

Quelle: Canada Nickel Corp.

Jüngste Ressourcenausweitung lässt aufhorchen! Was ist da im Busch?

Die jüngsten Bohrergebnisse, die eine erhebliche Ressourcenausweitung innerhalb der ‚East‘-Zone mit absolut hochgradigen Abschnitten nach sich zog, lassen uns genauer hinschauen.

Denn neben den hohen Nickel und PGM-Gehalten von z.B. 0,37 % Nickel und 0,17 g/t Palladium (Pd) und Platin (Pt), bzw. 0,12 g/t Pd und 0,044 g/t Pt über 37,5 m ab einer Tiefe von nur rund 325 m wurde die parallel zur PGM-Zone verlaufende ‚East‘-Zone mit einem 1,2 g/t Palladium- und Platin-Abschnitt über 3 m in 331 m Tiefe erweitert.

Nicht zuletzt deuten auch die, über den eigenen Erwartung, liegenden Ergebnisse von 0,25 % Nickel und 0,013 % Kobalt über 243 m in den tieferen Regionen ab 390 m Tiefe großes ‚Upside‘-Potenzial an.

Quelle: Canada Nickel

In der neuen ‚East‘-Zone wurde obendrein noch eine zweite neue Nickelentdeckung gemacht! Diese Untersuchungsergebnisse, vor allem aus dem Bohrloch CR19-28 mit 0,42 % Nickel und 0,2 g/t Palladium und Platin über 55 m sowie 0,30 % Nickel und 0,05 g/t Palladium und Platin über 256 m lieferten den bisher besten Nickelabschnitt auf dem Vorzeigeprojekt.

Dass die ‚East‘-Zone eine Fortsetzung der ‚Main‘-Zone ist beweisen die beiden ersten Bohrlöcher, CR19-28 und CR19-31. Diese Bohrlöcher verdoppelten gleich die Streichlänge der gesamten Nickelmineralisierung auf 3,4 km!

Hervorragende PGM-Gehalte sorgen für riesiges Potenzial bei Investoren!

Ähnlich wie die PGM-Zonen, die zuvor auf der Nickel-Palladium-Ressource der ‚East‘- und der ‚Main‘-Zone definiert wurden, durchteufte ein weiteres Bohrloch zwei Zonen der identifizierten Palladium-Platin-Mineralisierung mit 1,04 g/t Palladium und Platin (0,54 g/t Pd, 0,50 g/t Pt) über 3 m ab 454 m und 1,36 g/t (0,66 g/t Pd, 0,70 g/t Pt) über 1,5 m ab 521,4 m Tiefe, die sich am nördlichen Kontakt zwischen der Peridotit- und Pyroxenitschicht direkt an der Nickelstruktur befindet.

Vorläufige wirtschaftliche Bewertung noch dieses Jahr!

Auch wenn sich das Unternehmen zugegebenermaßen noch im Frühstadium seiner Explorationsarbeiten befindet, hat Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC), wie man gestern nach Börsenschluss mitteilte, bereits eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung, eine sogenannte ‚Preliminary Economic Assessment‘ (‚PEA‘) für das Nickel-Kobaltsulfid-Projekt ‚Crawford‘ in Auftrag gegeben.

Mit der Studienerstellung wurde kein geringerer als die renommierte Firma Ausenco Limited beauftrag, die bereits für viele Namhafte Großproduzenten gearbeitet hat. Ausenco ist ein globales, diversifiziertes Ingenieur-, Bau- und Projektmanagement-Unternehmen, das Beratungs-, Projektlieferungs- und Vermögensverwaltungslösungen für den Ressourcen-, Energie- und Infrastruktursektor anbietet. Ausencos Erfahrungen bei Bergbauprojekten reichen von Konzept-, Vormachbarkeits- und Durchführbarkeitsstudien für neue Projektentwicklungen bis hin zu Projektausführungen!

Das Ausenco nicht kleckert, sondern klotzt, wird an dem ehrgeizigen Ziel deutlich, das man Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC) eine Fertigstellung der Studie bereits zum Jahresende 2020 in Aussicht gestellt hat!

Aber auch personelle Verstärkung gab das Unternehmen gestern bekannt. So wurde Herr Christian Brousseau, P.Eng., zum Projektdirektor von ‚Crawford‘ in das Team von Canada Nickel berufen, der dem Vorsitzenden und CEO, Mark Selby, berichtet. Aufgrund seiner umfangreichen Expertise wird Christian Brousseau die Gesamtverantwortung für die ‚PEA‘ und die Durchführbarkeitsstudie sowie für den Ausführungsplan, die Konstruktion und den Minenbau von ‚Crawford‘ übernehmen.

Mark Selby, Chairman und CEO von Canada Nickel äußert sich wie folgt:

„Ich freue mich sehr, diese Ernennungen bekannt zu geben und wieder mit Ausenco und Christian zusammenzuarbeiten. Sie bringen beide umfangreiche Erfahrungen aus ihrer Arbeit am ‚Dumont‘ Nickel-Kobalt-Projekt und anderen groß angelegten Tagebau-Mühlenbetrieben mit. Wir sind weiterhin entschlossen, ‚Crawford‘, eines der führenden Nickel-Kobaltsulfid- und Palladiumprojekte der nächsten Generation, aggressiv voranzutreiben. Diese personelle Verstärkung wird uns dabei helfen, die Dynamik, die wir bis jetzt aufgebaut haben, aufrechtzuerhalten.“

Herr Brousseau ist lizenzierter Ingenieur des Ordre des ingénieurs du Québec mit einem Maschinenbaudiplom der École Polytechnique de Montréal und einem MBA der Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Engineering, Design und Konstruktion in der kanadischen Bergbauindustrie, einschließlich seiner früheren Tätigkeit als Projektleiter für das Nickelprojekt ‚Dumont‘ bei RNC Minerals. Aber auch davor hatte er verschiedene hochrangige Positionen im Ingenieur- und Baumanagement bei Detour Gold und Goldcorp inne.

Unser Fazit:

Ein Spitzenprojekt zum Schnäppchenpreis, so könnte man den Coup des erstklassigen Managements um den ‚Companymaker‘ Marc Selby wohl am zutreffendsten beschreiben. Eine sich so schnell entwickelnde Ressource wie auf dem ‚Crawford‘-Projekt, haben wir bisher noch nicht gesehen. Zudem plant man schon für die Produktion – das können nur ganz Wenige!

Die minenfreundliche Regionalregierung, eine hervorragende Infrastruktur und die bisherigen Erfolge sowie das schon jetzt deutlich erkennbare Potenzial lässt erahnen, welche Geschichte Canada Nickel zu schreiben gedenkt. Wir denken es gibt derzeit nicht sehr viele Aktien mit einem solchen Happyend, wie es eins bei Canada Nickel (ISIN: CA13515Q1037 / TSX-V: CNC) geben sollte!

Der zuletzt vollzogene Kursrücksetzer, von rund 1,40 CAD auf 0,87 CAD, könnte womöglich die letzte Chance sein, ein solch interessantes Spitzenunternehmen günstig einzukaufen. Wenn das derzeit noch relativ unbekannte Unternehmen weiter in den Investorenfokus rückt, dann sind ganz andere Kursregionen angesagt. Zudem zeigt die erhöhte Liquidität in der Aktie bereits jetzt das Interesse der „Big Guys“ im Minensektor. Hier versuchen sich ganz klar einige Adressen einzukaufen! Spielen Sie mit! Nutzen Sie jeden Rücksetzer zum neuen, oder weiteren Einstieg, denn wir gehen von einem heißen News-Sommer aus! Die Aktie sollte also das Top noch lange nicht gesehen haben! Greifen Sie zu!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

