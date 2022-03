Nickelhandel ausgesetzt – Preis erreicht 100.000 US-Dollar-Marke

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist die Welt in Aufruhr. Nie dagewesene Sanktionen sollen die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch führen, sorgen aber durch das wirtschaftliche Geflecht gegenseitiger Abhängigkeiten auch für Panik an den Märkten.

Niedrige Lagerbestände zusammen mit der Befürchtung, dass westliche Sanktionen das Nickelangebot des Hauptproduzenten Russland bedrohen könnten, ließen nun den Preis des Metalls explodieren. Das Land deckt nicht nur 10 % des weltweiten Bedarfs, vielmehr ist allein das russische Unternehmen Nornickel für 15 bis 20 % des Nickelangebots in Batteriequalität verantwortlich.

Nachdem sich die Nickelpreise in der vergangenen Woche bereits wegen befürchteter Einschränkungen vervielfachten, hat sich der Preis für Dreimonatsnickel an der Londoner Metallbörse (LME für engl. London Metal Exchange) allein heute mehr als verdoppelt. Das Metall, welches zur Herstellung von rostfreiem Stahl sowie für Batterien von Elektrofahrzeugen notwendig ist, erreichte dabei den Rekordwert von 100 000 US-Dollar/Tonne.

„Die LME hat diese Entscheidung aus Gründen der Marktordnung getroffen“, begründete die Börse den konsequenten Schritt der Aussetzung des Nickelhandels in einer Pressemitteilung. Dabei zieht sie angesichts der geopolitischen Lage auch eine mehrtägige Schließung explizit in Erwägung. Die Wiedereröffnung will sie dabei „aktiv planen und dem Markt so bald wie möglich die Modalitäten dafür mitteilen.“

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.