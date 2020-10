Nickel und Lithium nicht vergessen

Lithium-Ionen-Akkus sind, mindestens noch für die nächsten zehn Jahre, das Nonplusultra in der Elektromobilität. Lithium und Nickel sind dabei

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) ist erst ab frühestens 2030 mit neuen Technologien zu rechnen, die für die aktuellen Lithium-Ionen-Batterien eine Konkurrenz bedeuten könnten. Aber diese potenziellen Energiespeichermedien wie etwa Lithium-Schwefel, Lithium-Metall-Festkörperbatterie, enthalten auch oft Lithium. Beim Lithium wird von den Experten ein signifikanter Nachfrageanstieg erwartet.





Dies dürfte Lithium-Gesellschaften wie beispielsweise Millennial Lithium Freude bereiten. Millennial Lithium, bestens finanziert, arbeitet mit Hochdruck am Pastos Grandes Lithiumprojekt in Argentinien. Rund 24.000 Tonnen Lithium in bester Batteriequalität, wird das Projekt bald liefern.





Die nötigen Speicherbatterien in der Elektromobilität enthalten neben Lithium, Kobalt auch Gold und Silber, aber in geringen Mengen. Auch Nickel ist ein Baustein, und zwar ein bedeutender. Nickel, das auch in der Stahlindustrie gebraucht wird, soll im nächsten Jahrzehnt laut Schätzungen rund sechsmal so häufig nachgefragt werden wie heute. Bei Akkus von Tesla-Fahrzeugen macht Nickel den größten Teil aus.





Eine Tonne Nickel kostet gerade rund 14.400 US-Dollar je Tonne, ist also ein teurer Rohstoff. Und schon geht die Angst um, dass es beim Nachschub von Nickel zu Engpässen kommen könnte. Hier könnte die Canada Nickel Company helfen.





Die Canada Nickel Company besitzt Nickel und auch Kobalt in den Projekten, wobei das Crawford Nickel-Kobalt-Projekt in Ontario das Flaggschiffprojekt darstellt – immerhin das zwölftgrößte Nickelprojekt weltweit.





