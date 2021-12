Nickel und Kobalt gehören zu den Rohstoffen der Zukunft

Batterierohstoffe sind unerlässlich für die Elektromobilität und daher extrem gefragt, auch bei Anlegern

Fast überall auf der Erde nimmt die Entwicklung der Elektromobilität Fahrt auf. So investieren beispielsweise in Neuseeland die staatliche Post und der staatliche Finanzinvestor New Zealand Green Investment Finance je zehn Millionen neuseeländische Dollar, um E-Transporter zu beschaffen. Bis zum Jahr 2025 plant die Post dort ihre Flotte komplett zu elektrifizieren. Auch in China tut sich Einiges. Hier haben die Absatzzahlen der sogenannten New Energy Vehicles im November einen neuen Höchststand erreicht. 429.000 Stück wurden verkauft, nachdem im Oktober mit 368.000 Stück ebenfalls ein Bestwert erreicht worden war.





Der Begriff New Energy Vehicles (NEVs) wird von der chinesischen Regierung gebraucht, um Elektrofahrzeuge zu bezeichnen, die für eine öffentliche Förderung in Frage kommen, und umfasst batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs), Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs) und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge (FCEV). Im November lag nun der Marktanteil der NEVs in China bei 20,8 Prozent des Gesamt-Pkw-Marktes. Besonders seit Mai sind die Zulassungszahlen stetig angestiegen. In den USA versucht man unter anderem mit Elektro-Bikes dem Klimawandel Paroli zu bieten. So können mit der Build Back Better-Rechnung beim Kauf eines E-Bikes bis zu 900 US-Dollar gespart werden. Eine vollständig erstattungsfähige Steuergutschrift von 30 Prozent versüßt den Amerikanern den Kauf bestimmter E-Bikes. Und so kann die kohlenstoffarme Transportmöglichkeit einige Autofahrten ersetzen.





Dieser Fortschritt in Sachen E-Mobilität gelingt mit Batterie-Rohstoffen. Diese besitzen beispielsweise Mawson Gold und die Canada Nickel Company in ihren Projekten. Mawson Gold hat in seinem Rajapalot-Projekt in Finnland das gefragte Kobalt sowie Gold. Daneben befinden sich Goldprojekte und Beteiligungen im Portfolio des Unternehmens. Das Flaggschiffprojekt der Canada Nickel Company ist die Crawford Nickel-Kobalt-Mine in Ontario.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/) und der Canada Nickel Company (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.