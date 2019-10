Nickel: Lagerbestände sinken im Rekordtempo

Der Nickelmarkt wird immer noch vom bevorstehenden Exportverbot in Indonesien beherrscht. Die Händler ziehen derzeit so schnell so viel Metall aus den Warenhäusern ab, wie sie können.

Die von der London Metal Exchange überwachten Lagerbestände verbuchten Ende vergangener Woche gleich zwei Rekordrückgänge auf Tagesbasis nacheinander. Damit wurde die Rallye, die den Nickelpreis bereits auf den höchsten Jahresgewinn seit 2006 zusteuern lässt, weiter befeuert.

Die Warenhauslagerbestände des Metalls, das vor allem zur Herstellung von Edelstahl verwendet wird, aber auch eine große Rolle bei der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien spielt, befinden sich mittlerweile auf dem niedrigsten Stand seit 2012. Das ist das jüngste Anzeichen dafür, dass die Märkte sich angesichts des im Januar 2020 beginnenden Exportverbots für Nickelerz in Indonesien im Aufruhr befinden.

Der Nickelpreis in London stieg zum Ende der vergangenen Woche auf 17.900 USD pro Tonne, sodass für das laufende Jahr ein Preisanstieg von bald 70% zu Buche steht. In der vergangenen Woche fielen die Lagerbestände um rund 25.000 Tonnen und damit erheblich stärker als 2015, als die letzte Rekordmarke gesetzt wurde.

Der Rückgang der Lagerbestände erfolgt, während die Nachfrage nach kurzfristigen Kontrakten an der LME extrem stark ist. Was dazu geführt hat, dass die Spot-Kontrakte mit dem höchsten Aufschlag seit 2007 zu den Dreimonats-Futures gehandelt werden. Dieser Zustand, der Backwardation genannt wird, wird in der Branche als entscheidender Hinweist darauf betrachtet, dass eine Angebotsverknappung droht.

Nickel widersetzt sich mit dieser Entwicklung der meisten anderen Industriemetalle, die dieses Jahr – vor allem auf Grund des Handelskriegs zwischen den USA und China sowie auf Grund von Sorgen um den Zustand der Weltwirtschaft – eher schwach tendierten.

Für Nickelproduzenten oder Unternehmen, die sich mit der Suche nach dem gefragten Metall beschäftigen, ist diese Entwicklung natürlich positiv. Bei GOLDINVEST.de verfolgen wir z.B. schon länger die Entwicklung der kanadischen Group Ten Metals (WKN A2AN4B / TSX-V PGE), die das riesige Stillwater West-Projekt in Montana erkundet und dabei immer wieder auf Nickelvorkommen stößt. Und mit Palladium weist Stillwater West zudem ein weiteres Metall auf, das zuletzt eine hervorragende Perfomance aufwies. Group Ten wird in den kommdenen Wochen erste eigene Bohergebnisse von Stillwater West vorlegen, die mehr Aufschluss über die Vererzung auf dem spannenden Projekt bringen werden.

