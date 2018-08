Nichts Neues vom DAX - Während die Wall Street läuft und läuft und läuft...

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Schaukelbörse am deutschen Aktienmarkt ging heute noch einmal in die Verlängerung. Zermürbend für Anleger, ein Eldorado für Trader. Technisch getrieben pendelt der Leitindex DAX im Wochenverlauf zwischen den Grenzen, die er sich am Montag bereits setzte. Die Nachrichtenlage ist ziemlich dünn. Es fehlen derzeit die Impulse, um in die eine oder andere Richtung Fahrt aufzunehmen. Salopp formuliert wird auf dem Parkett gerade nur die Zeit totgeschlagen in der Hoffnung, dass bald neue Impulse auf den Markt prallen werden.Dabei spricht auch vieles weiterhin für Aktien. Zum einen das hohe Gewinnwachstum bei den US-Unternehmen im zweiten Quartal von 24 Prozent. 80 Prozent der Firmen lagen über den Erwartungen, so gut war es noch nie. Hinzu kommt, dass US-Unternehmen über Aktienrückkäufe in diesem Jahr vergleichsweise fast einmal den gesamten DAX kaufen werden. So haben wir es an der Wall Street mit potenten Aktienkäufern zu tun, die die Hände aufhalten, sobald es nur etwas runter geht.Optimistische Signale kommen aber auch von den Wirtschaftsdaten. Die liegen zwar immer mal wieder deutlich unter den Erwartungen, wie der jüngste Einkaufsmanagerindex. Aber laut US-Präsident Trump würde die Wirtschaft derzeit mit fünf nach 4,1 Prozent im abgelaufenen zweiten Quartal wachsen und das ist, man kann es nicht wegdiskutieren, bei einer Inflationsrate von zwei Prozent einfach sehr stark. Solange das so bleibt, ist empirisch betrachtet das Risiko für hohe Verluste am Aktienmarkt geringer als die Chance auf weitere Kursgewinne.

