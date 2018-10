NextGreenWave - Die grüne Welle aus Kalifornien kommt ins Rollen

Der Countdown für eines der aufregendsten Cannabis-IPOs der jüngsten Zeit läuft. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, hat das in Kalifornien ansässige Unternehmen NextGreenWave voraussichtlich am kommenden Mittwoch sein Börsendebut an der Canadian Stock Exchange.

Das Unternehmen tritt an, um den kalifornischen Markt zu dominieren. Es besitzt sämtliche Lizenzen, um von „Seed to Sale“ die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Der unternehmerische Kopf, Mike Jennings, gehört zu den bekanntesten Cannabisunternehmern in den USA. Seine Produkte unter der Marke „Loud Seeds“ wurden vielfach ausgezeichnet. Produktion, Verkäufe und Umsätze sollen schon im 1. Quartal kommenden Jahres beginnen. Bereits 2019 möchte das Unternehmen profitabel sein.

Das Ticker-Symbol wird erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben, allerdings wird die Aktie in Deutschland nicht handelbar sein. Dafür erwarten wir umso mehr Handel in Nordamerika. Das Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten privat 21 Mio. CAD an Kapital aufgenommen, zuletzt bei 0,60 CAD. Beim Börsengang wird das Unternehmen rund 100 Mio. Aktien ausstehen haben. Das Timing für das IPO ist im aktuellen Markt geradezu perfekt.

Als Einführung zum Unternehmen empfehlen wir zwei Interviews, bzw. Vorträge, einmal von Lee Hughes, dem Executive Chairman von NextGreenWave und von der Beteiligungsgesellschaft Cannabis Growth Opportunity Fund, die sich an NextGreenWave beteiligt hat.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=KJY8GxRK7wQ

und

https://register.gotowebinar.com/recording/6806419373002972418

(ab ca. 13:15min)

Wir werden Sie über die nächsten Schritte von NextGreenWave auf dem Laufenden halten.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren dieser Art birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der NextGreenWave halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und NextGreenWave ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, der beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über die NextGreenWave berichtet, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.