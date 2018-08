Newmont und Nova Minerals legen Pläne für Goldprojekt Officer Hill vor

Erst vor kurzem hatte Newmont Tanami Pty Ltd, eine 100%ige Tochter des Goldgiganten Newmont Mining (WKN 853823) sich entschieden, die Zusammenarbeit mit dem australischen Explorer Nova Minerals (ASX: NVA; WKN: A2H9WL) in Bezug auf deren Goldprojekt Officer Hill fortzusetzen und in ein Joint Venture zu überführen. Newmont hatte zuvor alle Verpflichtungen erfüllt, um sich einen Anteil von 70% an Officer Hill zu sichern. Nun legt man die Pläne für die weitere Erkundung des Projekts vor.

Officer Hill erstreckt sich über eine Fläche von 206 Quadratkilometern und liegt nur 34 Kilometer südwestlich der Callie-Lagerstätte, die Teil der Tanami-Mine von Newmont ist. Mit dem für den Rest des Jahres geplanten Explorationsprogramm zielen Newmont und Nova Minerals nun auf Mineralisierung im Stil der Callie-Lagerstätte auf dem Officer Hill-Projekt ab.

Dazu wurden nun Explorationsaktivitäten beschlossen, die Folgebohrungen, eine per Helikopter durchgeführte Gravitäts- und Gradiometrieerkundung sowie anschließend geochemische Untersuchung im Prospektionsgebiet Paris einschließen, das im westlichen Teil des Projektgebiets liegt. Das Prospektionsgebiet Paris hatte man im vergangenen Jahr unter Verwendung der Deep Sensing Geochemistry (DSG) von Newmont entdeckt.

Das Joint Venture hat die Genehmigungen für den aktuellen Mining Management Plan sowie das Explorationsprogramm bereits erhalten. Die Leitung liegt bei Newmont.

Novas Managing Director Avi Kimelman sieht im Beginn des Joint Ventures und der Genehmigung des Explorationsprogramms einen ersten, wichtigen Schritt in der Entwicklung des Goldprojekts Officer Hill. Dessen Ergebnisse erwartet er mit Spannung, da Officer Hill innerhalb des Tanami-Gebiets – und in unmittelbarer Nähe der Goldmine Tanami – gelegen ist, auf dem insgesamt bereits 13 Mio. Unzen Gold nachgewiesen worden seien.

Wir betrachten das Engagement des Branchengiganten Newmont als großen Vorteil und Bestätigung für Nova Minerals. Zudem kann das Unternehmen so von der technischen Expertise und den Erkenntnissen von Newmont profitieren.

Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem und den anderen spannenden Projekten von Nova Minerals weitergeht.



