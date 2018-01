Newmont Mining: Frisches Kaufsignal in Sicht

Ende letzter Woche konnte sich die Aktie eines der weltgrößten Minenbetreiber Newmont Mining ein kleines Stück weit über ihre Jahreshöchststände aus 2017 hinwegsetzen. Ein Ausbruch darüber scheint jetzt die logische Konsequenz. Für risikofreudige Anleger stellen wir ein Faktor-Zertifikat Long auf Newmont Mining vor.

Das ganze abgelaufene Jahr über haben Papiere des Minenbetreibers Newmont Mining praktisch in einer Handelsspanne von gerade einmal grob 9,00 US-Dollar seitwärts konsolidiert, nachdem im Sommer 2016 noch ein Verlaufshoch von 46,07 US-Dollar markiert wurde. Zu Beginn dieses Jahres preschte das Wertpapier wieder vor und konnte im Freitagshandel sogar über die Hochs aus 2017 zulegen. Gewinnt der Wert noch weitere Investoren für sich, so könnte schon bald ein Ausbruch zur Oberseite starten und ein entsprechendes Kaufsignal folgen. Getragen werden dürfte eine Aufwärtsbewegung von den weiter stark nachgefragten Rohstoffen, die zum Teil frische Mehrjahreshochs markieren konnten.

Gute Aussichten für 2018

Gelingt dem US-Wertpapier Newmont Mining tatsächlich ein Kursanstieg über die Vorjahreshochs von 39,63 US-Dollar per Wochenschlusskurs, so steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Trendfortsetzung merklich an und könnte die Aktie binnen weniger Monate bis auf ein Niveau von rund 45,00 US-Dollar tragen. Knapp darüber - bei 46,07 US-Dollar - verläuft auch schon das Jahreshoch aus 2016 und könnte im Zuge dessen ebenfalls abgearbeitet werden. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Newmont Mining (WKN VN64QE) können mittelfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden Newmont Mining-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5 überproportional profitieren. Bleibt hingegen ein nachhaltiger Ausbruch aus, muss zeitweise mit einem Rücksetzer vom aktuellen Kursniveau bis auf 37,24 US-Dollar gerechnet werden. Bei anhaltender Schwäche könnte es sogar an die jüngsten Verlaufstiefs aus Mitte Dezember bei 34,68 US-Dollar weiter abwärts gehen.

Newmont Mining (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: