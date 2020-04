Newcrest Mining: Trotz COVID-19 läuft die Goldproduktion weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

Der australische Goldproduzent Newcrest Mining (ASX NCM / WKN 873365) wartet mit guten Neuigkeiten für seine Aktionäre auf. Wie der Konzern am gestrigen Dienstag mitteilte, gibt es auf keinem der Betriebe oder Projekte des Unternehmens bislang einen Fall von COVID-19. Da so alle Minen weiterlaufen können, nimmt Newcrest (erst einmal) keine Änderungen an den Prognosen für das Fiskaljahr 2020 vor.



Die Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung des Coronavirus haben die Produktion vieler Bergbaukonzerne unterbrochen. Mehr als ein Drittel der großen Goldproduzenten, die an der NYSE gelistet sind, haben mittlerweile ihre Prognosen zurückgezogen.



Newcrest, einer der größten Goldproduzenten der Welt nach Ausstoß, hatte mehrere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit eingeführt und um die Auswirkungen der COVID-19-Ausbreitung abzumildern.



Das Unternehmen teilte zudem mit, dass man mit den Lieferanten zusammenarbeite und Alternativen für den Fall, dass die Lieferketten unterbrochen würden, auslote. In Bezug auf seine Kunden teilte Newcrest mit, dass die Affinerien des Konzerns keinen Rückgang der Nachfrage erkennen könnten und auch in der Lage seien, Kupferkonzentrat und Erz in Empfang zu nehmen und zu verarbeiten.



Zudem ist das Unternehmen gut finanziert, nahm 600 Millionen Dollar aus bestehenden Kreditfazilitäten in Anspruch, um die Cash-Bestände aufzufüllen. Newcrest erklärte, man verfüge jetzt über 1,4 Mrd. USD und habe Zugriff auf weitere Liquidität in Höhe von noch einmal 1,4 Mrd. Dollar.





