Newcrest Mining: Goldproduktion erfüllt die Erwartungen

Newcrest Mining (WKN 873365), einer der größten Goldproduzenten Australiens, hat die eigenen Produktionsprognosen erfüllt. Dazu trug vor allem die gute Performance der Cadia-Goldmine im Bundesstaat New South Wales bei. Allerdings lag die Produktion des Fiskaljahres mit 2,17 Mio. Unzen Gold immer noch deutlich unter den 2,49 Mio. Unzen aus dem Vorjahr.



Dabei stieg der Goldausstoß des Konzerns im letzten Quartal gegenüber dem Märzquartal um 7% auf 573.175 Unzen Gold, da die Produktion auf Cadia um 21% auf 236.705 Unzen zulegte. Der Anlagendurchsatz hatte einen Rekordwert erreicht. Auch auf der Telfer-Mine war ein Produktionsanstieg von 17% auf 113.797 Unzen Gold zu verzeichnen.





Newcrest geht nun davon aus, im laufenden Fiskaljahr zwischen 2,1 und 2,2 Mio. Unzen des gelben Metalls zu fördern.Wie das Unternehmen aber auch mitteilte, führte der niedrige Kupferpreis, das rote Metall fällt bei Newcrest als Beiprodukt an, dazu, dass die Kosten stiegen. Die so genannten all-in sustaining costs (AISC) legten von 661 auf 878 USD pro Unze zu.Angesichts der soliden Ergebnisse des Juniquartals, so Newcrests Managing Director Sandeep Biswas, befinde sich sein Unternehmen auch wegen des steigenden Goldpreises aber in einer guten Ausgangsposition.