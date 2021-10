Newcrest: Abwärtstrend überwunden

Weitere Suchergebnisse zu "Newcrest Mining":

von Manfred Ries

Newcrest Mining (Wochenchart): Jetzt kann der MA(200) in Angriff genommen werden.

Freitag, 15. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Aktuell wieder einmal interessant: ein Blick auf die …

…Rohstoffe – heute soll es um Newcrest Mining (WKN: 873365) gehen – für mich aktuell einer der spannendsten Einzelwerte im Minensektor überhaupt! Zumindest mit Blick auf die Charttechnik. Nachdem die Papiere Ende September mit 13,73 EUR ein 17-Monatstief markiert haben, geht es seit drei Wochen wieder kraftvoll nach oben. Dabei wurde in der laufenden Woche eine Abwärtstrendlinie (schräg nach unten verlaufende Gerade) durchbrochen: ein starkes Signal für alle Bullen!

Wie gehts weiter? Mit aktuellen Kursen ~15,74 EUR stehen die Papiere nun vor einem entscheidenden Widerstand: der nur noch leicht fallenden 200-Tagelinie. Sie verstärkt die horizontale Preismarke ~16,10 EUR in ihrer Eigenschaft als Schlüsselmarke nach oben. Ein nachfolgender Break out, also ein Ausbruch nach oben, wäre sehr positiv zu bewerten; als nachfolgendes Target (Kursziel) träte dann der Preisbereich ~17 EUR auf meine Agenda. Doch Achtung: die jüngste Kursrallye hat dazu geführt, dass die Papiere bereits als leicht überkauft einzustufen sind. Das könnte schnell in eine Korrekturbewegung münden. Bei einem signifikanten Kursniveau oberhalb der 200-Tagelinie wäre dieses Risiko zwar nicht gänzlich gebannt, aber so doch als überschaubarer einzustufen.

Die Newcrest Mining Ltd. ist ein in Australien ansässiges Bergbauunternehmen. Die Hauptaktivitäten der Company sind die Exploration, Minenerschließung und der Verkauf von Gold und von Gold-/Kupferkonzentraten. Die Statistik weist ein KGV(2023e) von 15,6 aus bei einer Dividendenrendite (2023e) von ~1,6%. Die Marktkapitalisierung beträgt umgerechnet ~12,9 Mia. EUR; davon befinden sich mehr als 99% der Aktien im Streubesitz! Die durchschnittlichen Empfehlungen der Analysten sind neutral bis positiv. Achtung: Am kommenden 28. Oktober kommen Geschäftszahlen auf den Tisch!

Auf die positive Ausgangslage bei Gold – und damit verbunden auch bei den Minenwerten – bin ich bereits des Öfteren eingegangen – Sie waren im Bilde. Newcrest Mining an der Heimatbörse in Sydney: 24,67 AUD -0,2%). Am Freitag, 15. Oktober 2021 in New York: 18,11 USD -2,2%). Am Börsenplatz Frankfurt zum Schlusskurs: 15,70 EUR (-1,4%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch im fernen Australien.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.