Nevada Zinc: Analysten sehen über 100% Kurspotenzial!

Zink gehörte schon 2016 zu den am besten performenden Industriemetallen, ließ die Tiefstände aus dem Jahr 2015 um mehr als 50% hinter sich. Im laufenden Jahr ging es weiter aufwärts, da die Lagerbestände an der London Metals Exchange (LME) immer weiter fallen, kaum neue Zinkprojekte an den Start gehen und nur wenige auf Eis gelegte Kapazitäten wieder aktiviert wurden.

Angesichts dieser Ausgangssituation sehen die Analysten von Hallgarten & Company herausragende Chancen im Zinksektor. Zu den Unternehmen, die die Experten favorisieren, gehört die kanadische Nevada Zinc (WKN A14P3D / TSX-V NZN). Hallgarten sieht für den Zinkexplorer ein Kurspotenzial von 115%!

Wie die Analysten nämlich ausführen, haben nur wenige Unternehmen in den schwierigen Zeiten an ihren Zinkprojekten festgehalten bzw. diese weiterentwickelt. Nevada Zinc hingegen habe das Lone Mountain-Projekt, eines der sehr wenigen Zinkprojekte in den USA, durch stetige Bohrungen vorangebracht. Und dabei, so Hallgarten weiter, durchweg beeindruckende Bohrergebnisse vorgelegt!

Die sehr positiven Ergebnisse von Januar und Februar hätten schon damals mächtige Abschnitte mit teilweise sehr hochgradiger Vererzung – bis zu 17,49% Zink – erbracht, betonen die Analysten. Und nun, im November, habe Nevada Zinc abermals überzeugende erste Resultate – dieses Mal eines Kernbohrprogramms – auf Lone Mountain veröffentlich, darunter 16,62 Meter mit 12,79% Zink und 8,84% Blei innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 91,5 Metern mit 7,67% Zink und 1,92% Blei.

Nevada Zinc hat noch keine Ressourcenschätzung veröffentlicht, doch das Management sieht laut den Analysten das Ziel auf Lone Mountain bei mindestens 5 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 5 bis 10% Zink.

Und das ist nur ein Projekt des Unternehmens, denn Nevada Zinc hat vor Kurzem das Recht erworben, sich 80% an der so genannten MacBride-Liegenschaft zu verdienen. Diese verfügt über die historische MacBride-Lagerstätte, für die bereits eine historische Ressourcenschätzung – d.h. die Daten müssen erst noch den aktuellen Standards konform bestätigt werden – von 1,82 Mio. Tonne mit 8,8% Zink vorliegt! Die Lagerstätte wurde Hallgarten zufolge in der Vergangenheit aufgrund der verfügbaren Explorationsmethoden nur bis in vergleichsweise geringe Tiefe untersucht, sodass sie auch unterhalb der tiefsten historischen Bohrung offenbleibe. Auch entlang des Streichen, so die Experten weiter, sehe Nevada Zinc weiteres Potenzial.

Positiv bewertet Hallgarten auch, dass Nevada Zinc seine Goldprojekte in die – noch – private Generic Gold ausgelagert hat. Dies eröffne die Möglichkeit, dass das Unternehmen daraus auf verschiedene Arten Werte realisieren könne, so die Analysten, darunter eine Aufspaltung und/oder der Verkauf der Beteiligung an Generic, die derzeit bei rund 75% liege.

Nach Ansicht von Hallgarten & Company spiegeln sich in der Kursentwicklung der Nevada Zinc-Aktie weder die Dynamik des Zinkmarktes, noch die Fortschritte bei der Exploration oder der Spin-off der Goldprojekte wieder. Die Analysten halten deshalb an ihrer Kaufempfehlung fest und setzten das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten mit 0,43 CAD fest. Das bedeutete zum Zeitpunkt der Empfehlung ein Kurspotenzial von 115%!





