Die Nevada-Renaissance

Wäre Nevada ein alleinstehendes Land, gehörte es zu den Top-Goldgräbernationen. Unternehmen wie Corvus Gold bringen neue geologische Ideen ein und damit einen neuen Goldrausch in den US-Bundesstaat





Mit dem Namen Comstock Lode ist Nevadas Geschichte eng verbunden. Zumindest wenn es um die Goldsucher und Glücksritter des 19. Jahrhunderts dort geht. Denn mit der Entdeckung von Silber und Gold in dem Gebiet von Comstock Lode kann der Anfang des Goldfiebers in Nevada zusammengebracht werden. Und das Fieber ist bis heute nicht abgeklungen. Zwar gab es Höhen und Tiefen, die mit Sucherglück und technologischen Fortschritt zu tun hatten. Doch der Edelmetall-Reichtum war seither unumstritten.





War es anfangs Silber, das die Begehrlichkeiten der Glücksritter, die nach Westen zogen, anregte, so wechselte dies später zu Gold. Und gegen Ende des vergangenen Jahrtausends war es der technologische Fortschritt, insbesondere des dann breit angewendeten Haufenlaugungsverfahrens, das Nevada den Status des Goldlands gab. Carlin Trend und Cortez Trend sowie Eureka und Walker Lane sind einige Begriffe, die seither Goldexperten eingängig sind.







Ein Unternehmen, das derzeit mit seinen Goldfunden in Nevada in Expertenkreisen für Aussehen sorgt, ist Corvus Gold. Das Management-Team hat beim Gebiet der von Barrick Gold ausgebeuteten Bullfrog-Mine nördlich und östlich ihrer Liegenschaften abgesteckt. Mother Lode und North Bullfrog sind sehr aussichtsreiche Projekte. Zudem besitzt der Konzern wichtige Wasserrechte in diesem Gebiet Nevadas. Zusammen mit immer neuen Entdeckungen wie zuletzt unter dem bisher bekannten Mother Lode-Projekt und einer günstigen Bewertung dürfte das Unternehmen interessant für eine Übernahme machen.







Ebenfalls in Nevada aktiv ist Fiore Gold. Der kanadische Konzern besitzt im Battle Mountain-Eureka-Trend Liegenschaften von mehr als 200 Quadratkilometer. Die Tagebaumine Pan in White Pain County lieferte im dritten Geschäftsquartal des laufenden Geschäftsjahrs eine Produktion von 12.792 Unzen Gold, was einen Rekord bedeutete. "Mit einem weiteren Rekordquartal für die Goldproduktion und Verkäufen ohne Hedging beweist Pan sein wahres Cashflow-Generierungspotenzial und bietet unseren Anlegern die Möglichkeit, sich dem starken Goldpreis voll und ganz zu widmen“, sagt Tim Warman, CEO von Fiore Gold.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/).







