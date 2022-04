Nevada: P2 Gold weist starke Goldvererzung über mehr als 100 Meter nach

P2 Gold (TSXV PGLD / WKN A2QCBZ) arbeitet mit Hochdruck daran, die Goldressourcen auf seinem Gabbs-Projekt in Nevada auszuweiten. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms deuten einmal mehr an, dass dieses Ziel erreicht werden kann!



Wie P2 Gold nämlich meldete, stieß man mit Bohrloch GBR-030 auf 0,94 g/t Goldäquivalent (0,67 g/t Gold und 0,27% Kupfer) über starke 112,78 Meter. Darunter waren auch 19,81 Meter mit 1,70 g/t Goldäquivalent (1,29 g/t Gold und 0,40% Kupfer)! Hinzu kam Bohrung GBR-031 mit 0,85 g/t Goldäquivalent (0,52 g/t Gold und 0,32% Kupfer) über eine Länge von 82,30 Metern, inklusive 18,29 Meter mit 1,25 g/t Goldäquivalent (0,85 g/t Gold und 0,39% Kupfer).



Auch die anderen beiden, jetzt gemeldeten Bohrungen stießen auf Kupfer- und Goldvererzung (siehe Pressemitteilung des Unternehmens), sodass die Sullivan-Zone – das Ziel der aktuellen Arbeiten – nach Süden ausgedehnt werden konnte. Wie CEO Joe Ovsenek erklärte, geht man davon aus, die jetzt noch fehlenden Resultate aus diesem ersten Gabbs-Bohrprogramm 2022 in den kommenden Wochen zu erhalten.



Diese, die heute gemeldeten Ergebnisse, die Ende März berichteten Resultate (Wir berichteten.) sowie die Ergebnisse vor Kurzem abgeschlossener, metallurgischer Tests fließen dann in eine erste Wirtschaftlichkeitsbewertung zu Gabbs ein (PEA, Preliminary Economic Assessment), deren Erstellung P2 gerade angestoßen hat. Laut CEO Ovsenek hofft man, die PEA dann im vierten Quartal dieses Jahres vorlegen zu können.



Fazit: Allein mit dem Bohrprogram 2021 hatte P2 Gold die Ressource auf dem Gabbs-Projekt um 50% ausgeweitet. Mit der ersten Bohrkampagne des laufenden Jahres scheint man nahtlos an diese Erfolgsstory anschließen zu können – vor allem, wenn auch die noch ausstehenden Bohrlöcher liefern. Wir werden an dieser unserer Ansicht nach vielversprechenden Gold-Story auf jeden Fall dranbleiben!



