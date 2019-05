Neues von den Notenbanken

Die US-Notenbank Fed stellt der dortigen Finanzwirtschaft das Siegel „robust“ aus. Zu dieser Einschätzung gelangt die Fed aufgrund steigender Aktienkurse der Unternehmen sowie einem Höchststand an Unternehmenskrediten. Nichtsdestotrotz bestünden nach wie vor Gefahren für die Konjunktur. Darunter fallen – wenig überraschend – der Handelsstreit zwischen den USA und China samt Strafzöllen, die weltweite Konjunkturabschwächung sowie politische Unwägbarkeiten, beispielsweise beim Brexit.EZB-Chef Mario Draghi sprach sich derweil gegen eine Änderung des Inflationsziels aus. Angestrebt wird seitens der Notenbank ein Optimalwert von knapp unter 2 Prozent. Im April lag die Teuerungsrate bei 1,7 Prozent, im März noch bei 1,4 Prozent. Trotz der Tatsache, dass der Optimalwert der Inflation also seit geraumer Zeit verfehlt wird, mahnt die EZB in Person Draghis zur Besonnenheit und hält an der geduldigen Geldpolitik fest.Auch die brasilianische Notenbank bleibt bei ihrem Kurs: Man werde den Leitzins bei 6,5 Prozent belassen – und damit weiterhin auf einem Rekordtief. Aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung Ende 2018, die sich im laufenden Jahr nahtlos fortsetzte, sah sich die Notenbank Brasiliens nicht genötigt, an ihrem Leitzins zu schrauben.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.