Der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), beauftragte bei Forrester Consulting eine Studie zu den größten Chancen und Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen, sog. KMUs, in den USA. Befragt wurden 200 Entscheider mittelständischer US-Unternehmen zu ihren Leistungen, Zielen und Herausforderungen im weltweiten E-Commerce. Aus dieser Studie wurde deutlich, dass die optimalen Strategien für den E-Commerce-Erfolg von Händlern durch digitale Payment-Anbieter geboten werden. Während die globalen E-Commerce-Umsätze im Jahr 2016 bei über 1,9 Billionen USD lagen, sollen für das kommende Jahr 2020 mehr als 4 Billionen USD erreicht werden. Dies entspricht etwa 15 % der weltweiten Einzelhandelsausgaben.

Wirecards Regional Managing Direktor North America Deirdre Ives, Regional verdeutlichte in diesem Zusammenhang: „2019 stellen Verkäufe über Landesgrenzen hinweg die größten Chancen und Herausforderungen für Unternehmen dar, die im Online-Handel tätig sind. Einzelhändler benötigen operative und technologische Lösungen, die komplett konsolidiert sind und das exponentielle Wachstum von Transaktionen bewältigen können, um den globalen Markt mit größtmöglicher Einfachheit und Effizienz zu erreichen“





Die Studie hat neben gemeinsamen Prioritäten auch gemeinsame Herausforderungen entdeckt. So sollen die aktuellen Verkaufszahlen bei mehr als 50 % der befragten Unternehmen auf vier Schlüsselmärkten erhöht werden. Hierzu zählen Europa, Asien, Kanada und Zentralamerika.





Das ein internationales Wachstum in den nächsten 2 Jahren eine hohe oder sogar entscheidende Priorität hat, bejahten 87 % der Befragten. Im Gegensatz dazu erwartet weniger als ein Drittel, das die aktuelle Infrastruktur der befragten Unternehmen ihre Anforderungen in den nächsten 2 Jahren vollständig abdecken kann.





Für den globalen Erfolg im Bereich E-Commerce sollen Schlüsselfaktoren wie Compliance, Sicherheit und Kundenservice verantwortlich sein. Um den Anforderungen im ‚Cross-Cross-Borger‘ E-Commerce gerecht zu werden, arbeiten nahezu 75 % der befragten Unternehmen mit mehr als drei Anbietern zusammen, wobei mehr als die Hälfte Probleme bei der Zusammenarbeit mit mehr als einem Anbieter sieht. Nahezu einig waren sich die Unternehmen, das die Zahlungsakzeptanz für ihre globalen E-Commerce-Programme entscheidend ist.





In der Studie schreiben die Forscher von Forrester: „Obwohl der grenzüberschreitende E-Commerce nur geringe Investitionen erfordert, um mehr Umsatz im Ausland zu erwirtschaften, ist er keine leichte Aufgabe. Als erstes müssen Unternehmen moderne Sicherheitsfunktionen und lokale Zahlungsmethoden einführen und dazu die nationalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Der Erfolg hängt von der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern ab, die die Unternehmen mit Kunden weltweit verbinden, lokale Zahlungen mit Mehrwertfunktionen unterstützen und ihnen helfen, die operative Komplexität und das Risiko zu reduzieren.“





Wirecard verfüge über alle Leistungen und Lösungen, die Unternehmen auf ihrem Weg zum globalen E-Commerce am meisten benötigen. Man böte eine bewährte digitale Financial-Commerce-Plattform, umfassende globale regulatorische Expertise, ein weltweites Bankennetzwerk, Akzeptanzmöglichkeiten für 27 Währungen sowie einen beispiellosen Kundenservice verdeutlichte Kevin Brown, Wircards Vice President of Marketing and Strategic Partnerships North America. Es sei für Wirecard eine Ehre, Unternehmen aus jeder Branche und Größenordnung jetzt und in den kommenden Jahren zum weltweiten Erfolg zu verhelfen.





Für den Handel bietet Wirecard sein erweitertes ‚Software Development Kits‘ (‚SDKs‘) für mobile In-App-Zahlungen an. Ziel ist hier die Verwirklichung einer vollständig digitalen Financial-Commerce-Plattform, die Händlern durch die neuen ‚Mobile Payment SDK Libraries‘ für iOS und Android die Integration von In-App-Zahlungsoptionen erleichtern und deren PCI-Konformität sicherstellen soll.





Der weltweite Umsatz mit mobilen Apps soll sich von 88 Milliarden USD im Jahr 2016 auf 189 Milliarden USD im Jahr 2020 mehr als verdoppeln. Betrachtet man die durchschnittliche Nutzungsdauer der Verbraucher, ist das Einkaufen die am schnellsten wachsende Mobile-App-Kategorie.





Derzeit sind nur 1-2 % aller Transaktionen weltweit vollständig digital. Anhand einer Studie wurde ermittelt, das deutlich über ein Drittel der Verbraucher es vorziehen würden, über ihre mobilen Endgeräte einzukaufen. Daher wird die Möglichkeit der In-App-Zahlung für den der Händler schnell zu einer Notwendigkeit, welche enormes Umsatzpotenzial bietet. Die erweiterten ‚SDKs‘ reduzieren sowohl Zeit- als auch Arbeitsaufwand für die Integration von In-App-Zahlungen in mobilen Apps erheblich. Wirecard bietet den Händlern volle Flexibilität und Skalierbarkeit, da verschiedene Zahlungsmethoden als einzelne Module integriert werden können. Haben Händler die Verarbeitung und Speicherung der Kreditkarteninhaberdaten vollständig ausgelagert, können sie durch eine Zusammenarbeit mit Wirecard ihre PCI-Konformität sicherstellen.







