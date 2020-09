Neues Paradigma?

Der Navigator





Das Jackson Hole Economic Symposium genießt hierzulande weniger Aufmerksamkeit als ein Instagram-Post eines bzw. einer C-Prominenten. Zu Unrecht. Denn bei diesem jährlichen Treffen im abgelegenen Wyoming kommen nicht nur die wichtigsten Notenbanker zusammen, sondern auch führende Finanzleute, Akademiker, Politiker und Medienvertreter. Streng genommen sind die Spitzen des Weltfinanzsystems vergangene Woche allerdings gar nicht zusammengekommen – zumindest nicht direkt –, denn auch dieses Treffen fand Corona-bedingt im laufenden Jahr virtuell statt. Die Idee hinter dem von der Federal Reserve Bank of Kansas City ausgerichteten Treffen ist der freie Austausch von Gedanken zu Fragen des Finanzsystems und der Geldpolitik, die über die Tagesereignisse hinausweisen. Entsprechend aufsehenerregend waren manche Vorschläge und Ankündigungen, die im Rahmen früherer Symposien gemacht wurden. In diesem Jahr stand die Veranstaltung unter dem Titel „Navigating the Decade Ahead: Implications for Monetary Policy“ (frei übersetzt: „Navigieren durch das kommende Jahrzehnt: Implikationen für die Geldpolitik“). Das klingt reichlich abstrakt, um nicht zu sagen, beliebig.



Konkret mit Leben gefüllt, wurde das Veranstaltungsmotto dann allerdings von Fed-Chef Jerome Powell. Seine Rede „New Economic Challenges and the Fed's Monetary Policy Review“ (“Neue wirtschaftliche Herausforderungen und die Überprüfung der Geldpolitik der Fed“) wurde als nicht weniger als die Ankündigung eines Paradigmenwechsels bewertet. Als entscheidend wird die Flexibilisierung des Inflationsziels von zwei Prozent p.a. angesehen. Das soll künftig nicht mehr für das einzelne Jahr, sondern im langfristigen Mittel angestrebt werden. Powell identifizierte zunächst vier Faktoren, die einerseits strukturell zu einem Absinken der Inflation geführt haben, etwa die Alterung der Gesellschaft, oder andererseits einer konkreten Krise wie der aktuellen geschuldet sind, und ihre Wirkung auf eine niedrigere Geldentwertung entfalten.

Das „Problem“, das die Fed umtreibt, ist im Wesentlichen das Absinken der Inflationserwartungen, die wiederum Rückwirkungen auf eine dauerhaft niedrige Geldentwertung im Sinne einer deflationären Abwärtsspirale haben könnten. Auch wenn sich die Fed derzeit nicht auf konkrete mathematische Formeln festlegen lassen will, dürfte das entscheidende Signal sein, dass sich die Marktteilnehmer gerade in Phasen einer „zu niedrigen“ Geldentwertung auf eine Politik einstellen sollten, die auf eine Nachholung der ausgefallenen Geldentwertung zielt, so dass diese über längere Zeiträume wieder bei rund zwei Prozent p.a. liegt.

Immer wenn also die tatsächliche Inflation gering ist, soll die Inflationserwartung aufgrund dieser Politikwechsels hochgehalten werden, was eigentlich ziemlich geschickt ist. Die Märkte haben das auch richtig als ein Mehr an Inflation interpretiert und entsprechend sank zunächst der US-Dollar, während das Gold anstieg. Die Gefahr einer solchen Politik besteht natürlich darin, dass aus dem gewünschten Mehr an Inflation ein unerwünschtes Zuviel wird. Auch ist das mit dem langfristigen Wachstumspfad der Geldentwertung zwar eine wohlfeile Erklärung für diese Politik, aus Sicht der österreichischen Schule der Nationalökonomie wäre aber auch eine andere Erklärung denkbar:

Demnach ist die Inflation nämlich eine verdeckte Steuer. Fällt sie zu niedrig aus, bedeutet das entsprechend Steuerausfälle, die dann durch eine künftig höhere „Inflationssteuer“ wieder kompensiert werden könnten. Das würde auch das verbissene Festhalten an dem ominösen Zwei-Prozent-Ziel erklären, das auch von der EZB als angebliche Geldwertstabilität postuliert wird. Echte Geldwertstabilität, so sehen wir das jedenfalls, entspricht einer Geldentwertung von null Prozent p.a.