Neues Kursziel treibt Wasserstoff-Aktie

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Die Aktie von BioNTech wird auf dem Stuttgarter Börsenparkett rege gehandelt. Nach aktuellen Medienberichten soll der Impfstoff des Herstellers auch gegen die sogenannte „Delta-Variante“ (vormals indische Corona-Mutation) gut wirken. Die Aktie kann am Vormittag rund 2,5% zulegen.





2. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Auch in bei Siemens Energy sind die Stuttgarter Anleger sehr aktiv. Für die Aktie geht es am Vormittag rund 0,7% nach oben. Am Morgen veröffentlichte die Citi-Bank eine charttechnische Analyse zur Aktie. „Solange die Aktie unter der Marke von 26,72 Euro notiert, ist der Abwärtstrend seit Jahresbeginn formal intakt.“, so der Analyst.



3. Nel ASA (WKN A0B733)

Im Fokus unserer Anleger steht heute auch ein Wasserstoff-Wert. Die norwegische Nel ASA profitiert von einer am Morgen ausgesprochenen Empfehlung eines Analysten der kanadischen Bank RBC und legt rund 3,8% zu. In den letzten drei Monaten büßte die Aktie dennoch rund ein Viertel ihres Wertes ein.