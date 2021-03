Neues DAX-Schwergewicht mit neuem Rekord

1. Volkswagen (WKN 766403)

Gute Laune in Wolfsburg: Deutschlands größter Automobilkonzern Volkswagen darf sich seit gestern Abend gemessen an der Marktkapitalisierung offiziell als wertvollstes Unternehmen Deutschlands bezeichnen. Denn nach der Kursrally der letzten Woche und dem gleichzeitigen Kursrückgang der SAP-Aktie konnte VW den bisherigen Spitzenreiter aus Walldorf vom Platz an der Sonne verdrängen. Auch heute werden VW-Aktien in Stuttgart rege gehandelt und gewinnen 1,8%.



2. Daimler (WKN 710000)

Genau wie für Volkswagen- und BMW-Papiere geht es am Donnerstag auch für die Daimler-Aktie nach oben. Die Papiere notieren um 2,9% fester und stehen mit knapp 74 Euro so hoch wie seit 2017 nicht mehr. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Morgen berichtete, legte der Konzern aus Stuttgart Klage gegen die Diesel-Rückrufanordnung des Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ein, von der bis zu 1,4 Millionen Fahrzeuge betroffen sein sollen.



3. Varta (WKN A0TGJ5)

Ebenfalls rege gehandelt werden in Stuttgart die Papiere des Batterie-Herstellers Varta. Nachdem die Aktie nach der gestrigen Meldung über den Einstieg in die Batterie-Produktion für Elektroautos bereits um 10% zulegen konnte, setzt Varta auch heute den Aufwärtstrend fort und notiert 1,9% fester.