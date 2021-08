Neues Allzeithoch voraus?

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Was folgt der Rally? Für die BioNTech-Aktie ging es gestern nach Börseneröffnung in den USA um zeitweise 10% bergauf. Der Grund? Gestern gab die US-Gesundheitsbehörde FDA den Impfstoff von BioNTech und Pfizer vollständig für den US-Markt frei. Bisher verfügten die Konzerne lediglich über eine Notfallzulassung. Anleger stiegen daraufhin in beide Pharma-Werte ein. Auch heute notiert die BioNTech-Aktie mit 1,4% solide im Plus.



2. CureVac (WKN A2P71U)

Auch die zweite deutsche Impfstoff-Aktie, CureVac wird unter Stuttgarter Anlegern rege gehandelt. Wie verschiedene Medien berichten, forscht CureVac an einer verbesserten Version des hauseigenen mRNA-Impfstoffs. Anleger nehmen diese Nachricht offensichtlich positiv auf – die Aktie steigt um 3,1%.



3. Allianz (WKN 840400)

Nahezu unverändert notiert aktuell die Aktie der Allianz bei rund 200 Euro. Erst kürzlich aktualisierten Analysten der Privatbank Berenberg ihre Einschätzung für die Allianz-Aktie und sehen nach dem Kursrutsch von Anfang August eine „außergewöhnliche Chance“ für den Einstieg.