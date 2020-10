Neuer Vorstandschef für die Commerzbank

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Manfred Knof wird zum 1. Januar 2021 neuer Vorstandsvorsitzender der Commerzbank. Das teilte die zweitgrößte deutsche Bank nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Knof leitete bisher das Privatkundengeschäft der Deutschen Bank und wird nun Nachfolger des bisherigen Vorstandschefs Martin Zielke. Die Verabschiedung einer neuen Strategie für das angeschlagene Bankhaus wird sich dadurch verzögern.



„Das Vakuum bis zu seinem Amtsantritt ist viel zu lange“, kritisiert FDP-Finanzexperte Frank Schäffler. „Eine so lange Hängepartie ist für die Commerzbank wieder mal verlorene Zeit, um den dringenden Umbau des Hauses endlich energisch voranzubringen“, so der Liberale, der zugleich seine Forderung erneuert, der Bund solle schnellstmöglich seine Anteile an dem Geldhaus verkaufen.

