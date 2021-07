Neuer Vertrag für DAX-CEO

1. BASF (WKN BASF11)

Sehr hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler zum Wochenstart in den Papieren der BASF. Am Freitag hatte der Konzern seine Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr nach guter Geschäftsentwicklung erhöht. In Folge äußerten sich die Analysten von Jefferies äußerten positiv zu dem Papier. Die Anleger scheinen heute nicht sehr euphorisch zu sein – die Aktie verliert rund 0,7%.



2. Siemens Energy (WKN ENER6Y)

Rege gehandelt werden auf dem Stuttgarter Börsenparkett auch die Aktien von Siemens Energy. Wie das Unternehmen bestätigte, ist der geplante Stellenabbau von rund 2.900 Arbeitsplätzen gescheitert. Die Anleger scheint die Nachricht nicht weiter zu stören – Siemens Energy-Papiere legen rund 1,2% zu und gehören damit zu den Gewinnern im DAX.



3. Volkswagen (WKN 766403)

Wie der Volkswagen-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag von Konzernchef Herbert Diess vorzeitig bis Herbst 2025 verlängert. Diess gilt als entschiedener Verfechter der Elektromobilität und will den VW-Konzern in den kommenden Jahren in Richtung alternative Antriebe ausrichten. Nun darf Diess seine Strategie also bis mindestens 2025 weiterführen. Auch die Anleger scheinen zufrieden – die Aktie steigt unter regem Handel in Stuttgart um rund 0,8%.