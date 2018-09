Neuer Tradingbereich - Der Dow holt auf!

Der Dow Jones kann sich nach seinem Rücksetzer über der Unterstützung von 2895 Punkten halten und befindet sich bereits wieder auf dem Weg in Richtung Norden. Wir bleiben hier nach wie vor bullisch ausgerichtet und sehen den Markt im nächsten Schritt den Bereich von 26684 Punkten anlaufen. Wie bereits in den Daily Market Updates geschildert hat der Dow Jones gegenüber dem S&P500 einiges aufzuholen, was sich im heutigen Handel bereits abzeichnet. Wir werden hier in den kommenden Tagen einen weiteren Zielbereich hinterlegen, um hier noch einmal einen Einstieg auf der Longseite zu finden.

Imminent sollte die Unterstützung bei 2895 Punkten nicht unterschritten werden, um den Markt hier weiter bullisch ausgerichtet zu halten. Übergeordnet sehen wir den Dow Jones auf dem besten Weg um im Rahmen des hinterlegten Szenarios neue Allzeithochs auszubauen und den Bereich von 30000 Punkten anzulaufen.

