Neuer Schwung: Gold und Silber schaffen die Kehrtwende

Sowohl Gold als auch Silber ist in der vergangenen Woche eine positive Kehrtwende gelungen. Dabei wurde die negative Stimmung langsam durch ein wieder positiveres Sentiment ersetzt. Eine Mischung aus schwächeren Wirtschaftsdaten in den USA und der Aussage von Fed-Chefin Janet Yellen vor dem Bankenausschuss des Senats wird von Experten als Auslöser des jüngsten Anstiegs genannt. Diese Ereignisse verstärkten den Druck auf den US-Dollar und führten damit zu einer Kehrtwende, die sowohl den Gold- als auch den Silberpreis wieder nach oben führte.

Die Aufwärtsbewegung der Edelmetalle begann in der vergangenen Woche langsam und gewann immer mehr an Schwung und Fahrt. An den ersten drei Tagen ging es für Gold und Silber jeweils leicht nach oben, bis am Freitag der starke Ausschlag aufwärts erfolgte. Angesichts dieser langsamen und stetigen Aufwärtsbewegung, mit der die Edelmetalle letzte Woche ihren Anstieg begannen, zeigen sich Experten überzeugt, dass die Marktstimmung gedreht hat und sich eine entscheidende Wende im Gold- und Silberpreis abzeichnet.

Am gestrigen Montag und auch heute geht es nun weiter aufwärts, da das Momentum der vergangenen Woche zu Anschlusskäufen führt. Der Spot-Goldpreis liegt mittlerweile wieder bei 1.238 USD pro Unze und damit über dem charttechnisch wichtigen 200 Tagesdurchschnitt.

Und das bewerten Experten als signifikant. Technische Unterstützung sehen sie nun bei rund 1.224 USD sowie am 200-Tagedurchschnitt von 1.233 USD. Sollte sich der Goldpreis stabil über dieser Marke halten können, glauben die Analysten der Commerzbank, werden weitere, charttechnische Anschlusskäufe folgen.



