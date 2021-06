Neuer Monat, neue Hochs

1. SAP (WKN 716460)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind zum Monatsanfang die Papiere des Walldorfer Software-Konzerns SAP. Die Aktie kann in einem freundlichen Marktumfeld rund 1,4% zulegen. Wie das Handelsblatt berichtet, soll das im Januar übernommene Potsdamer Start-Up „Signavio“ nun zu einem integralen Bestandteil des Konzerns werden. „Wir planen, daraus ein großes Start-Up innerhalb der SAP zu machen“, sagte SAP-Manager Morato. Mit dem Schritt will SAP den Rückstand zum Konkurrenten Celonis aufholen.



2. Volkswagen (WKN 766403)

Sehr gefragt unter den Stuttgarter Anlegern sind heute die Papiere der Automobil-Hersteller sowie Zulieferer. Volkswagen denkt laut Medienberichten darüber nach, seine Batterie-Sparte separat an die Börse zu bringen. Anlegern scheint die Nachricht zu gefallen. Die Aktie legt knapp 2,8% zu.



3. Daimler (WKN 710000)

Auch die Daimler-Aktie gewinnt heute rund 2,9%. Wie das Unternehmen am Morgen mitteilte, legte man einen laufenden Patentstreit mit dem Telekom-Dienstleister Nokia bei. Die Unternehmen einigten sich außergerichtlich, wie ein Daimler-Sprecher bekanntgab. Daimler wird Nokia für genutzte Nokia-Dienste Lizenzgebühren zahlen. Einzelheiten gaben die Unternehmen nicht bekannt.