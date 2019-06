Neuer Markt: Chemesis International bringt QuickStrips nach Michigan

Das ging schnell: Erst gestern, nachdem Chemesis International (CSE CSI / FRA CWAA) die Baugenehmigung für eine Hanfverarbeitungsanlage in Michigan erhielt und kurz nachdem das Unternehmen dem Hanfanbau in dem US-Bundesstaat begonnen hat, teilte man mit, auch andere Chemesis-Produkte und Marken nach Michigan bringen zu wollen. Heute kündigt man bereits den ersten solchen Schritt an!

Denn in Zusammenarbeit mit Partner Rapid Dose Therapeutics wird man nun QuickStrip Oral Thin Strips – sich im Mund auflösender, mit THC oder CBD versetzter Streifen – auch in Michigan einführen. Eine entsprechende, definitive Zusatzvereinbarung mit Rapid Dose wurde jetzt unterzeichnet.

Chemesis hat bereits Vereinbarungen mit Rapid Dose über die Produktion von QuickStrips in Kalifornien und später über deren Einführung auch in Puerto Rico abgeschlossen. Erst vor Kurzem konnte man dort die Kommerzialisierung dieses innovativen Produkts melden. (Wir berichteten.)

QuickStrips sollen den Verbrauchern eine einfache Möglichkeit bieten, genau dosierte Cannabis-Produkte zu konsumieren, ohne rauchen zu müssen, hieß es von Rapid Dose. Die Vereinbarungen mit Chemesis sollen die Marktposition des Unternehmens weiter stärken.

Chemesis geht jetzt davon aus, QuickStrip in Michigan gegen Ende des Jahres produzieren und vertreiben zu können. Edgar Montero, CEO von Chemesis, sieht in der Partnerschaft eine anhaltend wertsteigernde Partnerschaft für das Unternehmen und seine Aktionäre. Wie Herr Montero weiter ausführte, hat sich Chemesis als Teil der Vereinbarung die Option offengehalten, in Zukunft weitere Märkte mit QuickStrips zu bedienen.



