Neuer Investor stellt Amani Gold frische Millionen zur Verfügung

Der australische Goldexplorererkundet das Giro-Goldprojet in der Demokratischen Republik Kongo, in unmittelbarer Nähe zur riesigen Kibali-Mine von Barrick Gold. Das Unternehmen hat dort bereits eine Ressource von 2,14 Mio. Unzen des gelben Metalls nachgewiesen, ist aber der Ansicht, dass das Projekt noch erhebliches Potenzial zur Steigerung der Goldvorkommen bietet.Entsprechend will man weitere Explorationsarbeiten, vor allem Bohrungen, auf den verschiedenen Zielgebieten des Giro-Projekts vornehmen, um diese Annahmen zu bestätigen. Zuletzt zeigten laut Amani Tiefenbohrungen unterhalb der bereits bekannten Vorkommen auf dem Ziel Kebigada, dass Potenzial auf einen Ressourcenanstieg besteht. (Wir berichteten)Diese Aktivitäten allerdings kosten natürlich Geld, sodass Amani nun seine Kriegskasse deutlich auffüllte. Wie heute nämlich bekannt wurde, stellt die in Hong Kong ansässige Investmentgesellschaft Neo Gold Limited dem Unternehmen über eine Wandelanleihe zunächst 2,1 Mio. Dollar zur Verfügung. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 24 Monaten und sind mit 2,5% pro Jahr verzinst. Neo Gold kann aber jederzeit alle oder Teile der Anleihen in Amani-Aktien umwandeln und zwar zu 0,003 AUD pro Aktie, was deutlich über dem Kurs bei Bekanntgabe der Transaktion liegt!Gleichzeitig erklärte Neo Gold sich bereit, dem Unternehmen weitere 3 Mio. Dollar für die Platzierung von bis zu 1 Mrd. neuen Aktien ebenfalls zu 0,003 AUD je Aktie zur Verfügung zu stellen. Allerdings muss die Platzierung, im Gegensatz zur Wandelanleihe noch von den Amani-Aktionären genehmigt werden. Das soll auf der Jahreshauptversammlung erfolgen, die das Unternehmen im März abhalten will.Auch wenn der neue Deal abermals eine hohe Verwässerung für die Amani-Aktionäre bedeutet, sehen wir es doch als positiv an, dass das Unternehmen einen offenbar finanzkräftigen neuen Investor gewinnen konnte, der zudem bereit ist über Marktpreis zu investieren. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, was das spannende aber auch risikoreiche Unternehmen mit dem frischen Kapital erreicht.