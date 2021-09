Neuer Großaktionär für die Commerzbank?

Der DAX startet mit einem leichten Verlust von rund 0,2% in seinen letzten Handelstag als 30 Werte umfassender Index. Ab kommenden Montag geht er dann das erste Mal mit 40 Werten in den Handel. Was es zur DAX-Neuerung zu wissen gilt, erfahren Sie in unserer aktuellen Ausgabe von „Frag Richy“ .

1. Commerzbank (WKN CBK100)

Unter hohen Umsätzen gewinnt die Aktie der Commerzbank am Vormittag rund 2,8%. Wie verschiedene Medien berichten, könnte es nach der Bundestagswahl am 26. September zu einem Verkauf der Aktien durch den Bund kommen. Dieser ist seit der Finanzkrise mit rund 15% der größte Aktionär des MDAX-Konzerns. Auch ein möglicher Abnehmer – der US-Finanzinvestor Cerberus – wurde bereits gefunden. Cerberus hält seinerseits bereits rund 5% der Commerzbank-Anteile und würde somit zum mit Abstand größten Anteilseigner aufsteigen.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Freitag die Aktie von BioNTech. Die Papiere des mRNA-Spezialisten verlieren rund 1,5%, notieren auf Wochensicht aber dennoch rund 7% fester.



3. SAP (WKN 716460)

Kaum verändert notieren derweil die Papiere der Software-Schmiede SAP. Die Aktie befindet sich seit einigen Monaten in einer Seitwärtsbewegung und schwankt in einem breiten Band zwischen 117 und 127 Euro. Aktuell notiert sie bei rund 123 Euro.