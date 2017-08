Neuer Griechen-Bond beliebt bei Anlegern

Die jüngst von Griechenland emittierte Staatsanleihe (WKN: A19MEC) stand in der Handelswoche im Fokus der Anleger und verzeichnete an der Börse Stuttgart einen Handelsumsatz von mehr als 3 Millionen Euro. Der Bond ist mit einem Kupon von 4,375 Prozent ausgestattet und kann in einer Stückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Die Rückzahlung soll am 01.08.2022 erfolgen. Aktuell notiert das Papier bei 99,21.