Neuer Goldrausch im „Golden Triangle“! Diese Firma profitiert maximal! News und Kursexplosion schon nächste Woche?

Das Bergbaugebiet ‚Golden Triangle‘ in Britisch-Kolumbien ist für seine Millionen-Unzen-Goldvorkommen bekannt. Derzeit geht es wieder hoch her im ‚Goldenen Dreieck‘, in dem sich aktuell wieder ein regelrechter Goldrausch entwickelt.





Das Bergbaugebiet ‚Golden Triangle‘





Das Bergbaugebiet ‚Golden Triangle‘ liegt im breiten Vulkangürtel der nordamerikanischen Kordilleren und erstreckt sich vom Süden, nahe dem Ort Stewart in Britisch-Kolumbien nach Norden bis Alaska.





Aufgrund seiner reichen und vielfältigen Geologie hat das ‚Goldene Dreieck‘ das Potenzial, mehrere Arten der weltweit profitabelsten Gold-Lagerstätten zu beherbergen, darunter hochgradige Gold- und Silberadern, großflächige Porphyre und vulkanogene Massivsulfide.





Bis 2019 wurden mehr als 130 Millionen Unzen Gold, 800 Millionen Unzen Silber und 40 Milliarden Pfund Kupfer entdeckt.





Im 19. Jahrhundert erlebte das ‚Goldene Dreieck‘ bereits drei Mal eine wahre Goldgräberstimmung. Der erste begann 1861 als tausend Goldsucher in das Gebiet strömten nachdem Buck Choquette am Fluss von ‚Stikine‘ und ‚Anuk‘ Gold entdeckt hatte. Danach folgten die beiden Goldräusche ‚Cassiar‘ und ‚Atlin‘.





Quelle: https://www.visualcapitalist.com





Die erste offizielle Mine mit dem Namen ‚Premier‘ wurde 1918 in Betrieb genommen. Mit den ‚Eskay Creek‘ und ‚Snip‘-Entdeckungen in den 1990er Jahren erhielt das Gebiet seinen heutigen Namen.





Die riesige ‚Snip‘ Lagerstätte wurde erstmals 1964 von Cominco entdeckt und produzierte in den Jahren 1991 bis 1999 1,1 Millionen Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 27,5 g/t. Die Mine ‚Eskay Creek‘ wurde 1988 von den Junior-Unternehmen Stikine Resources und Calpine Resources entdeckt und mauserte sich später mit Gehalten von 49 g/t Gold zu Kanadas höchstgradigster Goldmine und zum fünftgrößten globalen Silberproduzenten, mit einer Gesamtproduktion von über 3 Millionen Unzen Gold und 160 Millionen Unzen Silber!





Beispiellose Explorationstätigkeit im ‚Golden Triangele‘





Heute findet im ‚Goldenen Dreieck‘ wieder ein neuer Explorationsrausch statt. Laut einem Bericht der Association for Mineral Exploration-BC wurden bereits im Jahr 2017 gut 40 % der gesamten Explorationsausgaben in Britisch-Kolumbien in der Nordwestregion der Provinz getätigt, wobei die Ausgaben für Bohrungen (138 %) gegenüber 2016 gestiegen sind.





Der Goldpreis hat sich in der jüngsten Vergangenheit positiv entwickelt, und wird laut Marktkennern auch noch weiter steigen, was viele Edelmetallprojekte wieder zu attraktiven Quellen für potenzielle Gewinne macht. Doch der Goldpreis ist nur ein Faktor bei mehreren positiven Wendungen in der Geschichte des Goldenen Dreiecks.





Die Region verdankt ihren jüngsten Goldrausch auch der starken neuen Infrastruktur in der Region, den Gletschern, die sich zurückziehen und neue Aufschlüsse offenbaren, den verbesserten Beziehungen zu den First Nations und einem neuen geologischen Modell, das sowohl für Junior Bergbauunternehmen als auch für Produzenten eine große Chance eröffnet hat.





Infrastruktur wird massiv ausgebaut!





Es wird aggressiv in verbesserte Straßen, Schifffahrtseinrichtungen und die Stromerzeugung und Versorgung investiert. So ist durch die Fertigstellung einer 700 Millionen CAD teuren Hochspannungsleitung eine zuverlässige Energiequelle vorhanden. Gegenüber den vorherigen Dieselgeneratoren ist diese Energieversorgung deutlich günstiger! Die Eröffnung der Seehafenanlagen in Stewart, zur Konzentrat-Verschiffung für den Export, verschafft den Unternehmen Zugang zu allen wichtigen Märkten.





Neues geologisches Modell!





Jahrelang haben die komplexen Strukturen des ‚Goldenen Dreiecks‘ die Geologen ratlos gemacht und Neuentdeckungen erschwert.





Während die hydrothermalen Systeme, die die meisten Metallvorkommen hervorbringen, aktive Perioden von Hunderttausenden von Jahren und manchmal sogar einigen Millionen Jahren aufweisen, waren die hydrothermalen Systeme, die für die Mineralvorkommen im ‚Goldenen Dreieck‘ verantwortlich sind, bis zu 10 Millionen Jahre lang aktiv - ein seltenes Vorkommen auf der Erde, das nicht so einfach zu verstehen ist. Und doch ist es diese lange Zeitspanne der Mineralisierungsaktivität, die zu großen, hochgradigen Lagerstätten wie ‚Eskay Creek‘ und den neu entdeckten ‚Red Chris‘- und ‚KSM‘-Lagerstätten geführt hat.





Quelle: https://www.visualcapitalist.com





Die jüngste Arbeit des Geologen Jeff Kyba hat eine neue Interpretation des geologischen Modells der Region erstellt, das von der Branche „die rote Linie“ genannt wird. Die Theorie besagt, dass der geologische Kontakt zwischen den Stuhini-Gesteinen aus der Triaszeit und den Hazelton-Gesteinen aus der Jurazeit der stärkste Indikator für eine Kupfer-Gold-Mineralisierung ist - unabhängig davon, ob es sich um eine porphyrartige oder intrusionsbedingte Mineralisierung handelt. Tatsächlich befindet sich die Mehrheit der jüngsten Entdeckungen der Region innerhalb eines Umkreises von zwei Kilometern um diese Kontaktzone oder „rote Linie“.





Hervorragende Zusammenarbeit zwischen First Nations, Regierung und Industrie!





Eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen der Regierung, der First Nations Tahltan und Nisga'a Lisms, der Provinzregierung und der Minenindustrie im ‚Goldenen Dreieck‘ innerhalb der regionalen Bergbauallianz von Britisch-Kolumbien ist ein wichtiger Schritt in Richtung positiver Minenentwicklung in der Region. Durch dieses hervorragende Zusammenspiel aller Beteiligten, konnte etwa Pretium Resources in nur zwei Jahren nach Erhalt der Umweltlizenz die Produktion beginnen!





Die Gold-Silber-Mine ‚Brucejack‘ von Pretium betreibt mit 8,7 Millionen Unzen bei einem Gehalt von 14,6 g/t Gold eine der höchstgradigsten Goldminen der Welt. Pretium hat die kommerzielle Produktion auf ‚Brucejack‘ im Jahr 2017 aufgenommen. Das Unternehmen produziert etwa 350.000 Unzen Gold pro Jahr, zu Gesamtförderkosten von um die 1.000,- USD pro Unze. Teilweise erreicht die ‚Brucejack‘-Mine Kupfergehalte von durchschnittlich 11,9 % und eine Goldgewinnungsrate von über 96 %.





Der Blick nach vorn - welche Firma profitiert aktuell am stärksten?





Die höheren Goldpreise, die neue Infrastruktur und die neuen Entdeckungen in diesem Gebiet tragen dazu bei, ein neues Zeitalter der Möglichkeiten im Bergbaugebiet ‚Golden Triangle‘ in Britisch-Kolumbien zu fördern. Selbst angesichts der Breite der enormen Vorkommen, die in der Region entdeckt wurden, gibt es noch viel zu entdecken.





Wir haben eine neue Gold-Firma gefunden, die bisher weitgehend unter dem Radar flog und daher massives Aufholpotential hat! Wir erwarten in den kommenden Wochen starke News!









Einer unserer neuen Top-Favoriten ist der kanadische Kupfer-Gold-Explorer Libero Copper & Gold Corp. (ISIN: CA53014U1066 / WKN: A2PR3G / TSX-V: LBC)!





Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Exploration und Entwicklung großer Kupfer-Gold-Depots. Aktuell besitzt das Unternehmen in Kolumbien, USA und Kanada je ein teilentwickeltes Projekt. Geleitet wird Libero Copper & Gold von einem für diese Metalle erfahrenen Management. Und mit dem ‚Big Red‘-Projekt im ‚Golden Triangle‘ ist Libero Copper & Gold genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, für eine MEGA-Entdeckung!





Libero Copper & Gold im Schnellüberblick





Noch unter dem alten Namen Libero Mining Corporation hat Libero Copper & Gold am 19. Dezember 2016 die Option auf das Kupfer-Molybdän-Projekt ‚Tomichi‘ in Colorado, USA bekanntgegeben. Per 02. November 2017 benannte sich das Unternehmen in Libero Copper Corporation um und formierte im Laufe des gleichen Jahres das Management in seiner heutigen Besetzung, auf die wir später noch genauer eingehen werden.





Am 15. Juni 2018 konnte Libero Copper das kolumbianische Kupferprojekt ‚Mocoa‘ vom Major B2Gold Corp. optionieren und damit das Portfolio weiter werthaltig aufstocken. Am 11. Februar 2019 erhielt das Unternehmen die Option zum 100 %igen Erwerb des kanadischen Kupfer-Goldprojektes ‚Big Red‘ im ‚Golden Triangle‘ der kanadischen Provinz British Columbia. Mit diesem, nun dritten Projekt, ist das Portfolio des Unternehmens auf die heute bestehende Größe angewachsen.





Am 13. September 2019 benannte sich das Unternehmen schließlich in Libero Copper & Gold um, um seinen Bezug zu den vorhandenen Rohstoffen auf seinen Projekten besser abzubilden.





Das Management bringt nachweisliche Erfolge bei Akquisitionen und Entwicklungen von großen Gold- und Kupferdepots mit, die sie – das ist die Strategie des Unternehmens – entwickeln um sie danach mit hohem Gewinn an Majors verkaufen.





Hochwertige Projekte in bester Jurisdiktion!





Durch die im vergangenen Jahr erfolgte Übernahme gilt das kanadische Projekt ‚Big Red‘ im ‚Goldenen Dreieck‘ der Provinz British Columbia als der jüngste Spross des Unternehmens. Durch eine große Anzahl von namhaften Bergbaubetrieben, die sich aufgrund der Qualität des ‚Goldenen Dreiecks‘ in der Region erfolgreich angesiedelt haben, steht auch für Libero Copper & Gold sein Projekt bereits eine gute Infrastruktur zur Verfügung.





Quelle: Libero Copper & Gold





Das 26.000 ha große Projektareal hat eine seit dem 19. Jahrhundert nachgewiesene Geschichte, in der durch die Arbeit von vielen Vorbesitzern bereits 19 porphyrische Kupfer-Goldbereiche und epithermale Goldzonen ermittelt wurden. Bodenproben haben auf dem 15 km x 5 km großen Korridor hochgradige Gold- und Kupferanteile aufgezeigt, die nun von Libero Copper & Gold erstmals mit Bohrungen auf ihre tatsächliche Existenz getestet werden sollen.





Noch dieses Jahr sind vier Bohrungen mit je 300 m Länge vorgesehen, um genauere Kenntnisse der Bodenverhältnisse erlangen zu können.





Quelle: Libero Copper & Gold





Als bevorzugte Bohrziele warten die Projektteile ‚Poker‘, Copper Bowl‘, ‚Ridge‘ und ‚Ridge East‘ auf Explorationsarbeiten, die schon bald begonnen werden! Auch für ‚Big Red‘ wird nach dem Erstellen einer Wirtschaftlichkeitsstudie ein Verkauf an einen Branchenprimus angestrebt.





Das ‚Tomichi‘-Projekt!





Im US-Bundesstaat Colorado liegt das ‚Tomichi‘-Projekt, das eine Fläche von 408 ha umfasst und aus 49 Claims besteht. Die meisten der in Colorado und benachbarten Bundesstaaten liegenden Projekte sind, geologisch bedingt, mit Tagebaugruben ausgestattet, was auch für Libero Copper & Gold gelten könnte.





Die Projektgeschichte zeigt, dass die Mineralisierungszonen bereits nahe der Oberfläche beginnen und bis weit unter 600 m Tiefe reichen. Wenn Libero Copper & Gold bis zum 16. Dezember 2021 seine letzte Optionszahlung in Höhe von 150.000,- USD leistet, dann verfügt das Unternehmen auch hier über 100 % am Projekt!





‚Tomichi‘ ist als Molybdänprojekt bereits in den 1950er Jahren bekannt geworden, als Climax Molybdenum Co. die ersten Untersuchungen startete. In den 1980er Jahren setzte Molycorp. die Exploration fort, konzentrierte sich aber bei den Erkundungsbohrungen hauptsächlich auf die Molybdänvorkommen.





Quelle: Libero Copper & Gold





Nach Aufarbeitung der historischen Daten und auf Basis von insgesamt 59 Diamantbohrungen über 16.612 m konnte am 1. Juni 2017 von Libero Copper & Gold eine erste ‚vermutete‘ (‚inferred‘) Ressource erstellt werden, die bereits von Beginn an gewaltige Ausmaße besitzt!





Auf einer mineralisierten Fläche von 1.500 m x 800 m wurde bisher eine Ressource von 711 Mio. Tonnen Erz mit 0,21 % Kupfer, 0,035 % Molybdän, 0,017 g/t Gold, 2,0 g/t Silber und 0,22 g/t Rhenium identifiziert, die für 3,3 Mrd. Pfund Kupfer, 555 Mio. Pfund Molybdän, 393.000 Unzen Gold, 46 Mio. Unzen Silber und 339.000 Pfund Rhenium steht!





Für die Wirtschaftlichkeit wurde ein Preis von 3,- USD je Pfund Kupfer und 10,- USD für das Pfund Molybdän angesetzt, bei einem ‚cut-off‘-Gehalt von 0,25 % Kupfer. Mit diesen Zahlen spielt das ‚Tomichi‘-Projekt, bei den weltweiten Vorkommen dieser Art ganz vorne mit!





Mit der Erstellung der Erstressourcenschätzung und des technischen Reports hat das Management schon die erste Entwicklungsstufe abgeschlossen. Fest steht auf jeden Fall jetzt schon, dass ‚Tomichi‘ noch gewaltiges Potenzial besitzt, da es noch in Richtung Norden und Osten weitere mineralisierte Bereiche beherbergt und in der Tiefe ebenfalls noch nicht das Ende der Mineralisierung erreicht wurde!





Kupfer-Molybdän-Projekt ‚Mocoa‘!





Im südlichen Teil Kolumbiens, nahe an der Grenze zu Ecuador, liegt das 11.391,09 ha umfassende Projektareal in bergigem Gelände in einer Höhe von 1.100 bis 1.800 Meter üNN. Von der nur 10 km entfernt liegenden Stadt Mocoa, in der etwa 36.000 Einwohner leben, ist das Projekt über Sandstraßen sehr gut erreichbar.





Quelle: Libero Copper & Gold





Erste Kupfer-Zink-Blei-Vorkommen wurden schon in den Jahren 1973 bis 1976 bei Feldarbeiten identifiziert und in den Jahren 1978 bis 1983 durch 31 Bohrungen über 18.321 m bestätigt. Eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie aus dem Jahr 1984 basierte auf einer damals bestehenden Ressource von 306 Mio. Tonnen mit 0,37 % Kupfer und 0,061 % Molybdän.





Das ist zwar nach heutigen Kenntnissen keine gültige Ressource, zeigt aber, dass ein gewaltiges Depot im Boden schlummert, das noch spezifiziert werden muss. Ab 1985 bis einschließlich 2012, als der vorherige Eigentümer B2Gold das Projekt noch explorierte, wurden insgesamt 12 weitere Bohrungen über knapp 6.900 m niedergebracht.





Auf der Basis der historischen Daten und Bohrkernen ermittelt Libero Copper & Gold eine aktuelle Ressource, von 636 Mio. Tonnen mit 0,33 % Kupfer und 0,036 % Molybdän oder 4,6 Mrd. Pfund Kupfer und 511 Mio. Pfund Molybdän die ebenfalls, wie ‚Tomichi‘ Weltklasseformat besitzt. Auch bei diesem Projekt wurde für die wirtschaftliche Bewertung ein Preis von 3,- USD je Pfund bei Kupfer und 10,- USD je Pfund Molybdän gerechnet.





Für dieses Projekt sind zu einem späteren Zeitpunkt zwei Bohrprogramme vorgesehen, mit dem Ziel, die derzeitige Ausdehnung der Mineralisierung von etwa 600 m Durchmesser bis in eine Tiefe von 1.000 m zu überprüfen.





Natürlich sind die zuvor genannten Mineralmengen der beiden Projekte schon beeindrucken, doch erst ein Blick auf den Marktvergleich lässt erkennen, welches hohe Wertschöpfungspotential sie in diesem frühen Stadium schon besitzen.Quelle: Libero Copper & GoldDie Mengen und Gehalte sprechen eindeutig für die Strategie des Managements, Projekte soweit zu entwickeln und Risiken zu minimieren, dass sie für eine gewinnbringende Übernahme geeignet sind. ‚Mocoa‘ und ‚Tomichi‘ sind, auch wenn noch hohes Findungspotential besteht, bereits jetzt geeignete Kandidaten dafür.Auch wenn die beiden Kupfer-Molybdänprojekte schon hohes Potenzial besitzen, so mussmit dem Wert der Kupfermengen in Relation zu Mitbewerbern am Markt gesehen werden, um erkennen zu können, ob und wie viel Aufwärtspotenzial die Depotwerte des Unternehmens besitzen.Quelle: Libero Copper & Gold





Alleine um auf die durchschnittliche Bewertung vergleichbarer Unternehmen zu kommen, müsste sich der Aktienkurs des Unternehmens versiebenfachen!!! Und dabei sind die Ressourcenerhöhungen und das ‚Big Red‘-Projekt noch nicht einmal berücksichtigt.





Projektzusammenfassung!





Die beiden Kupfer-Molybdänprojekte besitzen Weltklasseformat, genau wie das Goldprojekt ‚Big Red‘. Alle drei Projekte eigenen sich optimal, um der Strategie des Unternehmens für Entwicklung und Verkauf zu entsprechen, auch wenn ‚Big Red‘ noch am Beginn seiner ‚Projektkarriere‘ steht. Da das ‚Goldene Dreieck‘ in Kanada berechtigt in der Branche als tolle Fundgrube gilt, so sollte auch ‚Big Red‘ seinen Anteil davon erhalten und wesentlich zur Wertsteigerung des Unternehmens beitragen können.





Aktienstruktur und Finanzdaten!





Libero Copper & Gold ist an der kanadischen TSX-Venture unter dem Kürzel LBC und in Deutschland unter der ISIN: CA53014U1066 und WKN: A2PR3G handelbar. Das schuldenfreie Unternehmen hat derzeit 134 Mio. Aktien ausstehend, was bei einem Aktienkurs von 0,145 CAD zu einer Marktkapitalisierung von niedrigen 19,43 Mio. CAD führt.





Quelle: bigcharts.com





Der Cashbestand des Unternehmens liegt bei rund 4 Mio. CAD. Neben dem Management mit 15 % ist B2Gold mit 8 % ein bedeutender Aktionär des Unternehmens.





Nachweislicher ‚Track Record‘! Hier werden Aktionärswerte geschaffen!





Unter der Federführung von Leo Hathaway als Vizepräsident für Exploration wurden bereits fünf Projekte von Lumina Copper Corp. für insgesamt 1,5 Mrd. USD an Pan Pacific, Minmetals, Jiangxi, Teck und First Quantum verkauft. Rob Pease hat als CEO von Terrane Metals für das ‚Mount Milligan‘-Projekt 150 Mio. USD eingeworben und bis zur Wirtschaftlichkeitsstudie entwickelt. Danach wurde es sehr gewinnbringend an Thomson Creek für 650 Mio. USD verkauft! Eine tolle Rendite für die Aktionäre.





Zudem leitete er bei Richfield Ventures den Verkauf des ‚Blackwater‘-Projektes an NewGold und erzielte damit 550 Mio. USD. Diese Qualitäten rechtfertigen die erfolgreiche Fortsetzung der strategischen Ausrichtung auch bei Libero Copper & Gold. Wobei das Management plant, auch in Zukunft weiterhin dafür qualifizierte Projekte zu übernehmen und so das Projektportfolio weiter aufzustocken, um zusätzlich noch Mehrwerte für die Aktionäre zu schaffen.





Dieses Experten-Team hat die Strategie des Unternehmensaufbaus mittels Projektentwicklung und anschließender gewinnbringender Veräußerung perfektioniert!





Das Management!





Ian Slater

CEO





Ian Slater hat in seinen 20 Jahren Berufserfahrung in der Bergbaubranche sowie bei Ernst & Young Canada bereits viele Unternehmen gegründet, zum Erfolg geführt und verkauft!





Leo Heathaway

Leitender Präsident für Exploration





Herr Heathaway ist auch als rechte Hand des Minen-Milliardärs Ross Beaty bekannt und ein sehr erfahrener Geologe, der bereits mehrere Projekte von der Konsolidierung über die Entwicklungsstufen bis hin zu Wirtschaftlichkeitsstudien geleitet hat. Seit 2004 ist er Chefgeologe bei der Lumina Copper Corp., wie auch bei Northern Peru Copper Corp., Regalito Copper Corp. und vielen anderen. Zuvor begleitete er in verantwortungsvoller Position Inmet Mining in Europa, Australien, Zentral- und Südamerika.





Dave Thomas

Vizepräsident für Exploration





Als Seniorgeologe ist Dave Thomas bereits seit mehr als 20 Jahren im Management bei Rohstoffunternehmen und in der Exploration und Entwicklung von Ressourcenmodellen. Diese Fähigkeiten sind eine ideale Ergänzung zu Leo Hathaway!





Investor-Highlights:





Absolut hochgradiges, unerforschtes Goldprojekt im ‚Hotspot‘ des kanadischen ‚Golden Triangle‘

Weiteres Weltklasse Kupferprojekt in Kolumbien!

Pro Mining eingestellte Region mit sehr guter Infrastruktur!

Spitzenmanagement mit nachweislichen Erfolgen für die Aktionäre!

Finanziell für die geplanten Ziele gut aufgestellt!

Starker ‚Newsflow‘ erwartet!

Mit Gold, Kupfer und Molybdän in den angesagtesten Rohstoffen aktiv!

Extrem niedrige Marktkapitalisierung nicht einmal 20 Mio. CAD!

Liegenschaft in den weltbesten Jurisdiktionen!





Unser Fazit:





Die anhaltende Corona-Unsicherheit hat dem Goldpreis seit Jahresbeginn eine beeindruckende Rallye ermöglicht, womit sich das Edelmetall wieder einmal als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten bewährt hat. So erreichte der Preis für eine Feinunze Gold erst letzte Woche den höchsten Stand seit etwa acht Jahren und konnte sogar die markante Marke von 1.800,- USD überwinden. Damit summiert sich das diesjährige Plus schon auf über 18 %.





Aber das soll laut den Rohstoff-Experten von TD Securities noch längst nicht das Ende sein. Bis Ende 2021 könne der Goldpreis ihrer Meinung nach auf mindestens 2.000,- USD steigen.





Auf leisen Sohlen schleicht sich aber auch der Kupferpreis nach seinem Korrekturtief im März von etwa 2,05 USD je Pfund auf wieder fast 3,- USD nach oben. Experten gehen davon aus, dass die Elektrifizierung der Mobilität und die Infrastruktur-Programme die Nachfrage nach dem Rohstoff deutlich anheizen werden, was die Kupferpreise noch deutlich stärker ansteigen lassen werde.





Davon ausgehend, dass die Edelmetalle und Kupfer weiter steigen werden, ist Libero Copper & Gold Corp. (WKN: A2PR3G / TSX-V: LBC) in genau den richtigen Rohstoffen unterwegs! Dabei hat das Management bereits mit scharfem Blick exakt diejenigen Projekte ausgewählt, die der Strategie des Unternehmens entsprechen. Mit den beiden Kupfer-Molybdänprojekten haben sie eindrucksvoll bewiesen, dass sie fähig sind, Weltklassedepots zu generieren, die für Großbetriebe interessant sind!





Für die aggressive Exploration auf ‚Big Red‘, sowie eventuelle Maßnahmen auf den anderen Projekten hat Libero Copper & Gold Corp. (WKN: A2PR3G / TSX-V: LBC) im Mai erst 4 Mio. CAD eingeworben, mit denen man viel erreichen kann!





Nicht nur durch die Projektqualitäten, sondern auch durch die weiter steigenden Edelmetall- und Rohstoffpreise sollte mit jedem Explorationsschritt die Unterbewertung des Unternehmens stärker erkennbar werden, was jederzeit ein starken Nachzieheffekt beim Kurs auslösen kann.





Daher sollten Sie mit einer Investition nicht zu lange warten, da das Unternehmen nun schlagartig in den Blickpunkt von Investoren gelangen kann.





Auch wenn noch viele Entwicklungsstufen bis zu einem möglichen Verkauf von Projekten zu erklimmen sind, so steht Libero Copper & Gold bereits heute nach günstigen Übernahmen sowie kostensparenden Explorationen auf mehr als soliden Beinen. Es wäre also kein Wunder, wenn bei bei fortschreitender Projektentwicklung nicht schon schnell erste Großunternehmen auf Libero Copper & Gold aufmerksam werden und sich für Übernahmeverhandlungen bereit zeigen.





Hier könnte sich die Geschichte, die das Management bereits mehrfach geschrieben hat, wiederholen, allerdings dieses Mal, aufgrund der krassen Unterbewertung von Libero Copper & Gold (WKN: A2PR3G / TSX-V: LBC) für noch mehr Rendite für die Aktionäre!





Mit Libero erhalten smarte Anleger eine weitere Chance auf massive Kursgewinne! Diese fallen umso höher aus, je früher man dabei ist! Sie sollten sich also zügig die ersten Stücke für Ihr Depot sichern. Im aktuellen Bullenmarkt kann eine Kursexplosion jederzeit erfolgen! Verpassen Sie diese nicht!









Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team





