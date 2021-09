Neuer Deal und weitere Großmaschine verkauft! EnWave gibt weiter mächtig Gas!

Die scheinbar beste Trocknungstechnologie der Welt bahnt sich weiter ihren Weg! Immer mehr Kunden erkennen die Kostenersparnis und das Potenzial!

kaum haben wir unseren Update-Bericht zu EnWave (Link zum Update) onlinegestellt, in dem wir auf das zuletzt starke Unternehmenswachstum und den ersten Gewinn in der Unternehmensgeschichte eingegangen waren, kommt wie zur Bestätigung unserer Annahme, das schon zeitnah neue Deals gemeldet werden, auch schon ein neuer TOP-Abschluss!

Wie die EnWave Corporation (WKN: A0JMA0 / TSX.V: ENW) am Donnerstag mitteilte, hat man einen weiteren abgabenpflichtigen kommerziellen Lizenzvertrag mit einem zweiten großen US-amerikanischen Cannabis-Multi-State-Operator unterzeichnet. Der Lizenznehmer zählt zu den größten nordamerikanischen Cannabis-Produzenten, der mit dieser Lizenz und den dazugehörenden Maschinen nun die deutlich bessere ‚REV™‘-Technologie für die Trocknung seiner Cannabis-Produkte nutzen wird.

Um das schnellstmöglich zu realisieren wurde im Rahmen des Abkommens auch gleich der Kauf einer 120 kW-‚Radiant Energy Vacuum‘-Großanlage vereinbart und in einer Bestellung fixiert.

Besonders beeindruckend ist auch die Inbetriebnahme der Anlage, die noch vor Jahresende in Betrieb genommen werden soll, um große Mengen an hochwertigem Cannabis zu produzieren! Diese fast fertige Maschine stammt aus einer Bestellung, die nicht bezahlt und somit von EnWave zurückgeholt wurde! Den Neukunden freut es.

Wahnsinnige Produktionsleistung einer solchen ‚REV™‘-Maschine!

Eine einzelne 120 kW ‚REV™‘-Maschine verarbeitet mehr als 200 Pfund feuchte Cannabis-Biomasse pro Stunde woraus rund 45 Pfund getrocknetes Fertigprodukt entstehen! Auf das Jahr gerechnet, können so, laut Hersteller, mehr als 200.000 Pfund getrockneter Cannabis hergestellt werden.

Auch deshalb die EnWave-Technologie nutzen!

Bevor man sich für die EnWave Technologie entschied, wurden zuvor zahlreiche und umfangreiche Tests durchgeführt, um einen Vergleich zu den herkömmlichen Trocknungsmethoden herzustellen! Und das Ergebnis war ganz eindeutig PRO-‚REV™‘-Technologie! So waren zum Beispiel der Terpen- und Cannabinoidgehalt der ‚REV™‘-getrockneten Proben denen der konventionellen raum- bzw. regalgetrockneten Blüte haushoch überlegen. Die mittlerweile noch ausgereiftere und verwendete ‚Terpene Max™‘-Technologie bietet zudem Qualitätssteigerungen, Zeitersparnis und damit auch bessere Skalierbarkeit!

Bei den Tests des Cannabis-Multi-State-Operator kam die ‚Terpene Max™‘-Technologie zum Einsatz, die eine noch schnellere und schonendere Trocknungsmethode bietet. Hierbei wird bei dem Cannabis bei kontrolliert niedrigen Temperaturen, die unter dem Punkt liegt, an dem eine Decarboxylierung stattfindet, gleichmäßig Feuchtigkeit entzogen.

Im Vergleich zu anderen Trocknungsmethoden kann die ‚REV™‘-Technik so angepasst werden, dass die Terpene besser erhalten bleiben, bei gleichwertiger oder höherer Cannabinoide. In der Regel bleiben bei Cannabisblüten, die mit dem ‚Terpene Max™‘-Programm getrocknet werden, über 10 % mehr Terpene erhalten als bei raum- oder regalgetrockneten Blüten. Obendrein verkürzt sich die Trocknungszeit mit der EnWave Technologie von mehreren Tagen auf weniger als zwei Stunden!

https://www.youtube.com/watch?v=8rc4wR36q94&t=556s

Fazit: Hervorragende Technik sorgt für Gewinne! Aktie aber viel zu günstig!

Mit einer starken Bilanz und einem Liquiditätspolster von rund 15 Mio. Dollar ist EnWave (WKN: A0JMA0) gut aufgestellt und kann damit noch aggressiver in den Markt der Trocknungstechnologie einsteigen und somit die einzigartige Technologie deutlich weiter ausrollen!

Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von nicht einmal 114 Mio. CAD ist der Technologieführer der Trocknungstechnik unserer Meinung nach deutlich unterbewertet. Denn das Potenzial im Trocknungsmarkt, den EnWave sogar in allen großen Bereichen, Medizin, Cannabis und Lebensmitteln vollständig abdeckt ist riesig. Deshalb rechnen wir schon zeitnah mit noch einigen guten Lizenzverträgen und Maschinenbestellungen, aus denen dann eine grundlegende Neubewertung des Unternehmens resultieren muss. Für mittel und langfristige Investoren sehen wir auf diesem Kursniveau hervorragende Einstiegschancen und halten sogar eine Kursverdopplung für möglich!

Auch Charttechnisch brandheiß!

Quelle: StockCharts.com und JS Reseaarch UG

Nach dem brutalen Abverkauf von etwa 1,35 CAD auf unter 0,95 CAD wurde charttechnisch ein mächtiges Gap gerissen. Nach einem Schließungsversuch wurde bis fast Ende August weiter abverkauft, was den Aktienkurs bis auf etwa 0,85 CAD presste. Von dort aus setzte eine Gegenbewegung ein, die den Kurs bis Mitte September über den ersten Widerstand bei rund 1,- CAD hievte. Hier konsolidiert der Kurs gerade, um Kraft zu sammeln, das Gap nun vollständig zu schließen. Das bedeutet erstes Kursziel 1,35 CAD und danach 1,50 CAD.

