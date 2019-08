Neuer Cannabis-ETF am US-Markt

Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST) - Der Markt für US-amerikanische Cannabis-ETFs wird weiter wachsen. AdvisorShares reichte einen Prospekt für einen neuen Fonds ein, der, sollte er genehmigt werden, als AdvisorShares Pure US Cannabis ETF an der NYSE Arca mit dem Symbol MJUS gehandelt wird.

Aus dem Prospekt geht hervor, dass der neue Fonds Unternehmen aufnehmen soll, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus dem Geschäft mit Cannabis oder Hanf in den USA generieren. Dan Ahrens, Geschäftsführer von AdvisorShares und Robert Parker, Director Capital Markets, sind die designierten Portfolio Manager für den MJUS. Ahrens verwaltet zudem den AdvisorShares Pure Cannabis ETF (ARCA:YOLO), der im April gelistet wurde.

Der Cannabis ETF (ARCA:THCX) gab zudem die Aufnahme der Cannabidiol-Gesellschaft cbdMD (NYSEAMERICAN:YCBD) bekannt. Zum 22. August hatte das Unternehmen einen Anteil von 0,49% an dem Fonds.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel bei unserem Partner Cannabis Investing News:

