Neuer BaFin-Chef spricht mit Finanzausschuss

Der designierte Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Mark Branson, hat sich in dieser Woche mit den Mitgliedern des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags ausgetauscht. Angesichts der Rekordjagd an den Börsen rief er zur Vorsicht auf. Es gebe enorme Gefahren im Marktumfeld. Viele Anleger hätten sich hoch verschuldet, um auf bestimmte Entwicklungen am Finanzmarkt zu setzen. Dabei gebe es in vielen Segmenten bereits eine Überhitzung. Marktbewertungen hätten sich möglicherweise von der Realwirtschaft entkoppelt. „Da gibt es Gefahren für Anleger und für Finanzintermediäre“, so Branson.



Der neue Mann möchte, dass die BaFin als „proaktive“ Behörde wahrgenommen wird. Für den angestrebten Kulturwandel müsse sich etwas an der Führungsmannschaft ändern. „Kultur ließe sich grundsätzlich nur über Personen entwickeln. Es seien die Worte und noch mehr die Taten insbesondere der Führungspersonen, die über die Zeit eine Kultur aufbauen. Diese Aussagen finden die Zustimmung des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler. „Es ist richtig, dass Mark Branson einen Kulturwandel innerhalb der Bafin fordert, der von oben kommen muss“, sagte er dem Handelsblatt. „Die angedachte Bafin-Reform kann auch nur der erste Schritt sein. Weitere müssen folgen.“