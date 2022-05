Neuer Auftakt nach beinahe acht Jahren – Tembo Gold beginnt mit der ersten Phase des Diamantbohrprogramms 2022

Die Tembo Gold Corp. (TSXV: TEM, WKN: A2P9RS) hat die ersten Bohrungen des Programms 2022 bekannt gegeben. Der Tembo Exploration Manager, John Fleming, sprach vor einigen Tagen von großer Aufregung und extrem hohe Erwartungen an das erste Bohrprogramm seit knapp acht Jahren. Die ersten Bohrungen beim Tembo-Projekt im Goldfeld Lake Victoria (Tansania) werden im Mai beginnen.

Es wird damit gerechnet, dass diese Bohrphase der Anfang einer Reihe weiterer Bohrungen sein wird, die im weiteren Verlauf des Jahres an den bereits bekannten und gegebenenfalls weiteren Zielen durchgeführt werden. Das Explorationsteam ist nach Angaben von Tembo Gold mit der Geologie sehr gut vertraut und bestens auf den Start des Programms vorbereitet.

Start der Diamantbohrungen im Mai.

Bohrgerät bereits vor Ort.

Die Bohrlöcher zielen auf frühere gute Ergebnisse ab und es sollen weitere gezielte Tiefen- und Ausdehnungsbohrungen folgen.

Zunächst sind 13 Bohrlöcher geplant, die 2.280 Meter des insgesamt 7.000 Meter umfassenden Programms 2022 umfassen.

Beim Ziel Ngula 1, wo es bereits früher hervorragende Ergebnisse gab, wird als erstes mit vier Bohrlöchern auf insgesamt 970 Metern gebohrt.

Das Wichtigste

Für diese erste Phase des 7.000 m umfassenden Bohrprogramms sind 13 Diamantkernbohrlöcher geplant, die ungefähr 2.280 Bohrmeter umfassen. Die Bohrungen erfolgen an zuvor bereits gebohrten Zielen. Das bedeutet Ngula 1 und Mgusu sowie Nyakagwe East und Nyakagwe Village. Zugleich wurde parallel zu oder versetzt zu historisch gut mineralisierten Bohrlöchern platziert.

Die Bohrlöcher zielen darauf ab, die geologische Kontinuität und Verteilung der Mineralisierung zu bestätigen sowie umfassende Strukturdaten zu erhalten. So können die strukturellen Merkmale, die die Verteilung von Au sowie die Haltung und Morphologie der Mineralisierung steuern, besser interpretiert werden. Dadurch kann letztlich ein gezieltes Ressourcenbohrprogramm folgen.

Start Ngula 1

Die Bohrungen beginnen bei Ngula 1, wo während früherer Bohrkampagnen bereits eine Reihe außergewöhnlicher Abschnitte erzielt wurden. Die vier neuen Bohrlöcher bei diesem Ziel werden die bekannten Bohrlochergebnisse weiterverfolgen.

Die exakten Mächtigkeiten wurden nicht genau beziffert. Aufgrund der Bohrlochneigung von 60 Grad sowie der subvertikalen Neigung der Strukturen kann angenommen werden, dass die wirkliche Mächtigkeit rund 86 Prozent der durchteuften Mächtigkeit entspricht.

Qualitätssicherung

Auf alle Probenchargen soll eine strenge Qualitätssicherung angewandt werden. Dazu wird unter anderem bei jeder 20. Probe ein verifizierter Referenzmaterialstandard eingesetzt und alle Proben, die einen Gehalt von über 0,5 g/t ausweisen, werden erneut analysiert. Ein Prozent aller Proben werden zur Kontrollanalyse an ein alternatives Labor geschickt. Ferner hält sich das Labor an ein internes Verfahren zur Qualitätssicherung, das Standardproben und unabhängig eingefügte Wiederholungen und Leerproben umfasst.

Weitere Privatplatzierung geplant

Das Unternehmen gab weiterhin bekannt, dass eine Privatplatzierung, bestehend aus 2.020.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,27 $ pro Aktie mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 545.400 $ geplant sei. Der Erlös wird für allgemeines Betriebskapital und projektbezogene Kosten verwendet.

Die Privatplatzierung unterliegt der Annahme durch die Börse. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum des Abschlusses.

Tansania öffnet sich für Investoren im Bergbau

Das politische Umfeld scheint für Tembo Gold mit ausschlaggebend für den Neustart gewesen zu sein. Samia Suluhu Hassan, seit dem 19. März 2021 die neue Präsidentin von Tansania, ist eine Politikerin, die Worte in Taten umsetzt.

Sie kündigte in einer programmatischen Rede am 5. April 2021 die Öffnung des Landes für ausländische Investoren an. Die Steuerbehörde wurde angewiesen, das Vertrauen der internationalen Wirtschaft wiederherzustellen, das unter ihrem Vorgänger John P. Magafuli lang untergraben worden war.

Die ersten Bergbaulizenzen wurden nach jahrelanger Verzögerung nun endlich erteilt. Dies ist ein deutliches Zeichen.

Über Tembo Gold

Tembo Gold ist eine kanadische Aktiengesellschaft, die an der TSX Venture Exchange (TSX-V) unter dem Symbol TEM notiert ist. Das Unternehmen ist hauptsächlich auf die Erkundung und Entwicklung von Gold-Explorationsprojekten im Herzen von Afrika fokussiert. Das Unternehmen hat ein sehr erfahrenes Team mit einer nachgewiesenen Erfahrung in der Entwicklung, Finanzierung sowie dem Betrieb von diversen Bergbauprojekten. Tembo Gold ist bestrebt, das Wissen und die Erfahrung seines Teams in die Entwicklung seiner Projekte zu investieren, um langfristige Wertschöpfung für seine Aktionäre zu generieren.

Tembo Gold ist Eigentümer des gleichnamigen Goldprojekts Tembo, welches an African Barricks 20‑Millionen-Mine Bulyanhulu im Lake Victoria Greenstone Belt (Tansania) angrenzt. Es wird demnächst erwartet, dass die im Dezember öffentlich gemachte Transaktion von Tembo und Barrick Gold offiziell abgeschlossen wird. Barrick besitzt dann alle Lizenzen von Tembos zentraler Lizenz.

