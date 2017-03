Neuemission von Peugeot S.A. gefragt bei Anlegern

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Großes Interesse bei den Anlegern in Stuttgart erfährt die neue Anleihe des französischen Autobauers Peugeot (WKN: A19EYW). Über zehn Millionen Euro wurden seit der Einführung an der Börse Stuttgart gehandelt. Der jüngst aufgrund der Akquisition der deutschen General-Motors-Tochter Opel sowie der Schwestermarke Vauxhall (Großbritannien) in den Medien allgegenwärtige französische PSA Konzern hat in den letzten Tagen eine 600 Mio. Euro schwere Anleihe am Kapitalmarkt platziert. Das siebenjährige Papier, dessen Zinslauf am 23. März 2017 beginnt, ist in Inhaberteilschuldverschreibungen à 1.000 Euro unterteilt und bietet einen Kupon von 2,0 Prozent p.a. Der Emittent hat sich ein Make Whole Kündigungsrecht bis zum Laufzeitende gegen Zahlung einer Prämie von 0,3 Prozent eingeräumt.