Neue zehnjährige USD-Anleihe von Glencore Funding LLC

Glencore hat eine USD-Anleihe (WKN: A19FBN) mit einer Laufzeit bis 27.03.2027 im Volumen von 1 Milliarde USD begeben. Der Bond wird mit 4,00 Prozent p.a. verzinst und kann zu einer Mindeststückelung von 2.000 USD nominal gehandelt werden. Die weltweit größte im Rohstoffhandel tätige Unternehmensgruppe wird von Moody´s mit Baa3 (stabil) und von S&P mit BBB (positiv) bewertet. Aktuell notiert die Anleihe bei 98,80.Seit Dienstag hat der Euro zum Dollar etwas mehr als einen Cent verloren. Gute US-Konjunkturdaten hatten dem Dollar Rückenwind verliehen und damit den jüngsten Höhenflug des Euro den Wind aus den Segeln genommen.Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre am Vortag erzielten Gewinne halten können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Mittag 52,52 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg auf 49,85 Dollar. Zur Wochenmitte hatten die Ölpreise in Reaktion auf neue Vorratsdaten aus den USA deutlich zugelegt.