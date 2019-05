Neue grüne Anleihe der Niederlande

Mitten in die steigende Nachfrage nach Green Bonds platzierten die Niederlande am Dienstag erstmals eine nachhaltige Anleihe (siehe Anlegertrends). Damit emittiert nun zum ersten Mal ein Staat mit Triple-A-Rating eine grüne Anleihe. Die Niederländer setzten für diesen ersten Green Bond bei einem Volumen von 6 Milliarden Euro eine Laufzeit von 20 Jahren an. Im Zuge dieser Emission sind die Niederlande nun zweitgrößter staatlicher Emittent von nachhaltigen Anleihen.Hintergrund dieser Platzierung ist die Strategie des niederländischen Staates, seinen CO2-Fußabdruck zu senken. So ist bis zum Jahr 2030 eine Einsparung der Treibhausgasemissionen um 49% vorgesehen. Das Risiko des Klimawandels betrifft die Niederlande dabei unmittelbar, befindet sich doch ein Großteil der Landmasse unterhalb des Meeresspiegels. Deshalb forciert die Regierung mit dieser Anleihe insbesondere Fortschritte bei Projekten zum Hochwasserschutz und zur Überwachung des Meeresspiegels.

Dass diese Emission bei Investoren und Anlegern gut ankommt, zeigen bis dato auch die blanken Zahlen. Für diese Anleihe entschieden sich die Niederlande nicht für eine Platzierung mittels Bankensyndikat, sondern brachten den Green Bond per Auktion an den Markt. Dabei erreichten die Orders ein Volumen von insgesamt 21,2 Milliarden Euro.