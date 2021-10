Neue Xtrackers-ETFs auf Xetra: Unternehmensanleihen in US-Dollar oder Euro aus verschiedenen Regionen

Xtrackers bietet das Engagement in hochverzinsliche Unternehmensanleihen in US-Dollar und Investment-Grade-Unternehmensanleihen in Euro sowie Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.



20. Oktober 2021. FRANKFURT (Deutsche Börse). Xtrackers erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett.

Mit dem Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged erhalten Anleger*innen Zugang zu festverzinslichen und auf US-Dollar lautenden Hochzinsanleihen weltweit, die überwiegend von Industrieunternehmen, Versorgern und Finanzdienstleistern begeben wurden. Neben einem ausstehenden Mindestvolumen von 500 Mio. Euro müssen die Schuldtitel eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und maximal 15 Jahren vorweisen. Die Gewichtung eines Emittenten ist auf maximal 3 Prozent begrenzt. In dieser Anteilsklasse werden Wechselkursrisiken zum Euro minimiert.

Mit dem Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D investieren Anleger*innen in festverzinsliche und auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating weltweit. Für die Aufnahme in den Index benötigen die Schuldtitel eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr sowie ein ausstehendes Mindestvolumen von 300 Mio. Euro. Anfallende Kuponzahlungen werden ausgeschüttet.

Mit dem Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C steht Anleger*innen eine Anteilsklasse zur Auswahl, die sich aus festverzinslichen und auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating weltweit zusammensetzt und zusätzlich ESG-Kriterien berücksichtigt. Die emittierenden Unternehmen kommen hauptsächlich aus dem Finanz- und Industriesektor und teilweise auch aus der Versorgungsbranche. Nicht berücksichtigt werden Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind. Gleiches gilt für Firmen mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomenergie sowie Waffen.

Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ermöglicht Anleger*innen, an festverzinslichen und auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern zu partizipieren. Berücksichtigt werden sowohl Hochzinsanleihen als auch Anleihen mit Investment Grade Rating. Neben Staaten können Regionalregierungen oder staatlich besicherte Unternehmen als Emittenten auftreten. Die Gewichtung eines Landes ist auf maximal 25 Mrd. US$ begrenzt. Bei Aufnahme in den Index müssen die Schuldtitel eine minimale Restlaufzeit von zwei Jahren und ein ausstehendes Mindestvolumen in Höhe von 1 Mrd. US$ vorweisen. Die Wechselkursrisiken gegenüber dem Euro sind abgesichert.

Name Anlageklasse ISIN Laufende Kosten Ertragsverwendung Referenzindex Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 2C - EUR Hedged Anleihen-ETF IE00BG04LT92 0,25 Prozent Thesaurierend Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Anleihen-ETF LU0478205965 0,12 Prozent Ausschüttend Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond Index Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Anleihen-ETF LU0484968903 0,16 Prozent Thesaurierend Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged Anleihen-ETF LU2361257269 0,40 Prozent Ausschüttend FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index

Das Produktangebot im XTF-Segment der Deutschen Börse umfasst derzeit insgesamt 1.717 ETFs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 17 Mrd. € ist Xetra der führende Handelsplatz für ETFs in Europa.

20. Oktober 2021, © Deutsche Börse AG

