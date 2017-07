Neue Währungsanleihe der Bank of America Corp [...]

Das US-amerikanische Finanzinstitut emittierte jüngst zwei neue Anleihen. Das sechsjährige Papier (WKN: BA0AJA), begeben mit einem Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar wird mit 2,816 Prozent p.a. verzinst – bis zum 21. Juli 2022, sprich ein Jahr vor Fälligkeit. Ab diesem Zeitpunkt verwandelt sich die fest verzinste Anleihe in einen Floater, dessen Zinssatz sich vierteljährlich aus dem Drei-Monats-USD-Libor zuzüglich eines Aufschlags von 93 Basispunkten berechnet. Nicht nur bei der Verzinsung, auch bei den Kündigungsrechten hat sich der Emittent eine nicht alltägliche Konstruktion in die Anleihebedingungen aufnehmen lassen. Demzufolge gibt es ein Make Whole Call Option gegen eine Prämie von 15 Basispunkten so lange die Anleihe fix verzinst wird – ab dem 21. Juli 2022 bis zum Laufzeitende ist eine Kündigung zu 100 Prozent möglich.Die elfjährige, 2,0 Milliarden US-Dollar schwere Tranche (WKN: BA0AJB) ist mit einem Kupon von 3,593 Prozent p.a. ausgestattet – jedenfalls bis ein Jahr vor Fälligkeit, genauer dem 21. Juli 2027. Dann wandelt sich das Wertpapier ebenfalls in einen Floater. Der vierteljährliche Zinssatz berechnet sich aus dem Drei-Monats-USD-Libor zuzüglich eines Aufschlags von 137 Basispunkten. Diese Anleihe ist von Seiten des Emittenten lediglich im letzten Jahr der Laufzeit zu 100 Prozent kündbar.Beide Anleihen sind unterteilt in Inhaberteilschuldverschreibungen à 2.000 US-Dollar, werden von S&P mit BBB+ bewertet. Die Zinszahlung erfolgt in beiden Fällen halbjährlich für die Zeit der festen Verzinsung sowie vierteljährlich im Jahr der variablen Verzinsung.