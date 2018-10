Neue Unternehmensanleihe von Petroleos Mexicanos

Der staatliche Mineralölkonzern Petroleos Mexicanos leiht sich am Kapitalmarkt mit der Unternehmensanleihe A2RTAX zwei Milliarden US-Dollar. Die Anleihe verzinst sich mit 6,5000% und wird im Januar 2029 fällig. Die Anleihe ist mit einer Make Whole Call Option @0,50% bis zum Laufzeitende ausgestattet. Die Stückelung beträgt 1.000 USD nominal, der Mindestbetrag beträgt10.000 USD nominal. Die Fremdwährungsanleihe kann am Handelsplatz Stuttgart sowohl in Euro als auch in US-Dollar abgewickelt werden.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.