Neue Unternehmensanleihe von Goldman Sachs

Eine neue Anleihe von Goldman Sachs stand in dieser Woche im Fokus der Stuttgarter Anleger: Der Bond mit der WKN A19340 ist seit dem 27. Juli an der Börse Stuttgart handelbar. In den ersten drei Tagen nach Einführung wurden bereits knapp zwei Millionen Euro in dem Papier umgesetzt. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro und ist mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestückelt. Der Kupon beträgt 2,000%, der Zinslauf begann am 1. August. Fällig ist das Papier zum 01.11.2028. S&P bewertet Goldman Sachs auf Investmentgrade mit BBB+.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.