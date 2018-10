Neue Unternehmensanleihe von Dic Asset AG

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

Die neue Unternehmensanleihe von der Dic Asset AG mit der WKN A2NBZG ist bei den Stuttgarter Anlegern sehr gefragt. Die Anleihe des Immobilienunternehmens ist seit dem 28.September bei uns handelbar und bietet einen Kupon von 3,5%. Das Emissionsvolumen beträgt 150 Millionen Euro und ist mit einer Stückelung von 1.000 Euro anlegerfreundlich. Der Zinslauf begann am 02.Oktober, Fälligkeitstag ist der 02. Oktober 2023. Die Anleihe ist ab dem 02. Oktober 2021 zu 102%, ab dem 02. Oktober 2022 zu 101% kündbar. Seit der Einführung am 28. September wurden in dieser Anleihe am Börsenplatz Stuttgart bereits über 3 Millionen Euro umgesetzt.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.