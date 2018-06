Neue US-Staatsanleihen handelbar

Weitere Suchergebnisse zu "Anleihe":

In der vergangenen Woche waren an der Börse Stuttgart auch drei neue US-Staatsanleihen im Fokus der Anleger. Alle drei Anleihen sind seit dem 31. Mai in Stuttgart handelbar.Die erste Anleihe mit der WKN A191CL hat einen Kupon von 2,5 Prozent und ist mit 100 US-Dollar anlegerfreundlich gestückelt. Das Papier ist zum 31. Mai 2020 fällig. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 30. November. Die zweite Staatsanleihe (WKN A191CK) ist mit 2,75 Prozent verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der dritte Bond mit der WKN A191B4 hat einen Kupon von 3 Prozent bei einer Laufzeit von sieben Jahren. US-Bonds sind seit Ende April – als die Rendite erstmals seit Ende 2013 die magische Grenze von drei Prozent überschritt – stark nachgefragt.