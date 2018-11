Neue US-Dollar Anleihe der IBRD

Die International Bank for Reconstruction and Development hat eine Anleihe in Höhe von 600 Millionen US-Dollar begeben. Die Anleihe A2RUJE läuft bis November 2025 und verfügt über einen Kupon von 3,125%. Der Kupon wird halbjährlich im Mai und im November ausgezahlt. Anleger können die staatsnahe Anleihe ab 1.000 US-Dollar nominal erwerben. Die Abwicklung kann am Börsenplatz Stuttgart sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen. Die International Bank for Reconstruction and Development finanziert weltweit Projekte zur Armutsbekämpfung unter dem Slogan „Arbeiten für eine Welt ohne Armut“. Die Projekte beziehen sich auf verschiedene Herausforderungen wie Klimawandel, Bildung, Gesundheit und Energieversorgung.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.