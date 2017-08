Neue USD-Anleihen von General Motors

Auch General Motors emittierte jüngst vier neue Bonds. Der Kurzläufer (WKN: A19MSZ) wird am 07.08.2020 endfällig. Die 500 Millionen USD schwere Anleihe ist mit einem Floater Kupon ausgestattet, der sich am 3-Monats USD Libor + 80 Basispunkte orientiert – derzeit 2,112 Prozent. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 07. Februar/Mai/August/November. Die zweite Anleihe (WKN: A19MS0) läuft bis Oktober 2027. Das Papier wird mit 4,2 Prozent p.a. verzinst. Der erste Langläufer (WKN A19MS1) im Volumen von 1 Milliarde USD ist mit einem Kupon von 5,15 Prozent p.a. ausgestattet. Die Anleihe ist am 01.04.2038 endfällig, sofern der Emittent nicht von seinem Sonderkündigungsrecht, unter Zahlung einer Prämie von 0,35 Prozent bis zum 01.10.2037 Gebrauch macht. Danach ist die Anleihe zu 100 Prozent kündbar. Der zweite Langläufer (WKN: A19MS2), der bis April 2048 läuft, wird mit 5,4 Prozent p.a. verzinst. Auch hier besteht seitens des Emittenten eine Make Whole Call Option @0,40 Prozent bis zum 01.10.2047. Danach ist die Anleihe zu 100 Prozent kündbar. Die Mindeststückelung der Anleihen beträgt je 2.000 USD nominal. Die Ratingagentur Standard & Poors‘ bewertet die Bonds mit BBB.