Neue Studie unterstreicht wachsende Verwendung von ETFs für den Zugang zu chinesischen Anlageklassen

- ETFs werden als innovativer und wettbewerbsfähiger als Investmentfonds angesehen -

Eine neue Umfrage (1) unter 150 europäischen institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern mit einem Gesamtvermögen von 292,8 Milliarden US-Dollar zeigt die zunehmende Nutzung von ETFs, um ein Engagement in chinesischen Aktien und Anleihen zu erreichen. Mehr als drei Viertel (78%) erwarten in den nächsten drei Jahren einen Anstieg der Nutzung von ETFs für den Zugang zu chinesischen Anlageklassen.

Die Studie wurde von NTree International Ltd im Auftrag des Investmentmanagers China Post Global durchgeführt, der über seine Marke Market Access eine Familie innovativer Exchange-Traded Funds (ETFs) verwaltet, die Zugang zu Rohstoffen und Schwellenländern bieten. NTree, das über Expertise in der Anlegerausbildung und im Vertrieb von ETFs verfügt, bewirbt die Market Access ETFs in Europa.

Auf die Frage, warum sie glauben, dass die Nutzung von auf China fokussierten ETFs bis 2024 zunehmen wird, gaben 67 % der institutionellen Anleger an, dass sie ein spezielleres und stärkeres Engagement in chinesischen Aktien und Anleihen bieten. Weitere 60 % gaben an, dass dies daran liegt, dass es mehr Innovationen auf dem ETF-Markt gibt, mehr als die Hälfte (55 %) sagte, dass sie wettbewerbsfähiger als Investmentfonds sind, und 54 % sagten, dass sich ihre Liquidität voraussichtlich verbessern wird.

Die Studie unterstreicht auch das wachsende Interesse an den chinesischen Kapitalmärkten: Drei Viertel (75 %) der institutionellen Investoren erwarten einen Anstieg ausländischer Investitionen in chinesische Aktien und 63 % erwarten einen Anstieg ausländischer Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere.

Tim Harvey, CEO bei NTree, kommentiert: "Unsere Untersuchung zeigt die wachsende Nachfrage nach chinesischen Anlageklassen bei institutionellen Investoren, aber auch den Wunsch nach spezialisierten, innovativen Produkten wie ETFs, die einen Zugang zu wettbewerbsfähigeren Preisen bieten können."

Danny Dolan, Direktor bei Market Access, kommentierte: "Diese starke Nachfrage nach China-Engagement unter europäischen institutionellen Anlegern ist keine Überraschung, angesichts der hervorragenden Performance des chinesischen Aktienmarktes seit Anfang 2020 und der im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften unvergleichlichen Anleiherenditen in China. Die stetig steigende Nachfrage nach China-ETFs zeigt den Bedarf an innovativen Lösungen, die die Bedürfnisse der Anleger erfüllen - wie unser Market Access China Minimum Variance ETF."

Market Access ETFs kombinieren intelligente Indexauswahl, optimale Replikation, Transparenz und Liquidität. Sie sind diversifizierte Anlagelösungen für Investoren in ganz Europa, die mit Market Access ETFs ihre Anlagestrategie im Bereich Rohstoffe und Schwellenländer umsetzen. Market Access ETFs sind in Frankfurt, Zürich und London gelistet. Für weitere Informationen besuchen Sie https://marketaccessetf.com/

Hinweise für die Redaktion:

(1) NTree beauftragte das Marktforschungsunternehmen Pureprofile mit der Befragung von 150 professionellen Anlegern - institutionelle Anleger und Vermögensverwalter - in Großbritannien, der Schweiz und Deutschland. Die Umfrage wurde im Februar 2021 online durchgeführt.

NTree

NTree bietet professionellen Anlegern einen Ausbildungs- und Vertriebsservice für den Zugang zu Rohstoffen und China durch aktive und passive Fondslösungen einschließlich börsengehandelter Produkte. Es ermöglicht Anlegern ein Engagement in den chinesischen Märkten, von in Europa domizilierten UCITS-Fonds bis hin zu in China notierten aktiven und passiven Fonds, die Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, PE und Hedgefonds umfassen.

Über China Post Global

China Post Global ist der Promoter, Vertreiber und Investmentmanager von Market Access ETFs. Mit Niederlassungen in Hongkong und London ist China Post Global ein von der SFC und der FCA lizenzierter Investmentmanager mit einzigartigem Einblick in die asiatischen Kapitalmärkte und bietet Portfoliomanagement- und Asset-Allocation-Lösungen für Anleger weltweit. Es ist der internationale Vermögensverwaltungszweig von China Post & Capital Fund Management Co Ltd ("China Post Fund").

Über China Post Fund

China Post Fund ist ein großer Vermögensverwalter auf dem chinesischen Festland mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mrd. RMB. Die drei direkten Eigentümer des China Post Fund sind China Post Group, Capital Securities Co., Ltd und Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Die China Post Group ist eines der größten staatlichen Unternehmen Chinas, das auf die Erbringung von Post- und Finanzdienstleistungen spezialisiert ist. Capital Securities Co., Ltd. ist der Brokerage-Arm der Capital Group, einem großen chinesischen Staatsunternehmen. Sumitomo Mitsui Banking Corporation ist eine der größten Investmentbanken Japans mit über 28.000 Mitarbeitern weltweit.