Neue Risiken – Politische Börsen und Saisonalität

An den Finanzmärkten ziehen kurz vor Ostern Wolken auf. Zwar ist die Zeit vor den Feiertagen traditionell eher gut, der Dax könnte einen zweiten Versuch auf sein Rekordhoch starten. Doch was danach kommt, wird zunehmend politisch beeinflusst. Ölpreis und Goldpreis könnten in den Vordergrund rücken, einerseits unter Regie der Notenbanken, vor allem aber auch durch den Krieg in Syrien. Ein mögliches Einschreiten der USA in den Krieg und eine Konfrontation mit Russland könnte die Börsen wieder sehr politisch machen. Angesichts der Fallhöhe, die DAX und Dow Jones aufgebaut haben, steigen die Risiken am Markt. Anleger sollten Absicherung weiter im Blick haben, beispielsweise mit dem Putauf den S&P500 und unserem Inliner-Favoriten

Hinzu kommt, dass saisonal mancher vor der Sommersaison die Koffer packen könnte. Die Arbeitsmärkte laufen gut, das Konsumentenvertrauen ist groß, die Stimmungen vielfach gut, doch alle dies ist eben auch bekannt.

Die Dax-Ampel steht nur noch auf einem sehr wackligem grün.

Euer Egmond

